«Это братская страна, пусть поют»: Отец Виктора Цоя рассказал, почему песни сына стали символом протестов в Белоруссии

Песни Цоя стали символом протеста в Беларуси Фото: REUTERS/пересъемка семейного архива Тимур Ханов

Услышать протяжное «перемен требуют наши сердца» в Беларуси теперь можно почти в каждом дворе. Эта песня группы «Кино» накануне 30-летней годовщины со дня гибели Виктора Цоя стала символом протестов в братской стране. Ее поют демонстранты, включают на мобильных телефонах и слушают в своих автомобилях. В это же время приехавшие в Москву и Санкт-Петербургу белорусы собираются у своих посольств в России и затягивают еще одну композицию группы «Кино» «Кукушка». О том, почему песни Виктора Цоя обрели новую волну популярности, «Комсомолка» узнала у его отца.

- Понимаете, они могли взять не его песни, но они выбрали для своего символа именно такую композицию, - пояснил «КП-Петербург» Роберт Цой. – Очевидно, его песни подошли к данному моменту. Это говорит о том, что композиции действительно имеют содержательное значение. Но я сам не слежу за протестами, я политикой мало занимаюсь. Вообще, Белоруссия для нас братская республика. В нашей стране и в любой другой стране есть контра, которая выступает против режима, строя, власти. Выступления носят разный характер: тихий, шумный, демонстрации. Это наша жизнь такая.

Роберт Цой не против исполнения песен сына на протестах в Беларуси Фото: Тимур ХАНОВ

- Вы не против, что они исполняют песни вашего сына?

- Как я могу быть против? Я считаю, это просто рок. По содержанию момент подходит, вот и все.

- Но вы знаете, это привело к тому, что государственные каналы, которые готовились поставить композиции вашего сына в эфир 15 августа – в день 30-ой годовщины смерти Виктора Цоя, теперь спешно снимают все его песни из своей сетки…

Белорусы на улицах исполняют песни Цоя Фото: REUTERS

- Я первый раз слышу об этом. Я не в курсе дела, я за городом, далеко от Петербурга. Я не то, чтобы вне политики, я совершенно отключен. Меня это не интересует.

Виктор Цой погиб в аварии на трассе «Слока - Талси» 15 августа 1990 году, столкнувшись в повороте с автобусом «Икарус».

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