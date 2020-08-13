Между Новой Голландией и Исаакием появится новое общественное пространство

Главпочтамт станет центром нового общественного пространства в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Территория вокруг Главпочтамта в Петербурге станет новым общественным пространством. Там задумывают сделать концертный зал, музей, конгресс-холл, большую пешеходную зону, а также гастрономическую часть – с ресторанами и кафе. Проект будут реализовывать Смольный и «Почта России». Соглашение о сотрудничестве уже подписали в Петербурге 11 августа.

Под названием «Почтовый квартал» объединят пространство между Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей. Площадь всей этой территории составляет 25 гектаров. В квартал, судя по всему, войдет и уже существующее популярное пространство «Новая Голландия».

Дом-усадьба Ломоносова и ДК работников связи отремонтируют и сделают частью "Почтового квартала". Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже ясно, что центром притяжения нового проекта должен стать Главпочтамт. С 2018 года в памятнике архитектуры проводят реставрацию. В дальнейшем в знаменитом здании со стеклянной крышей думают сделать музей. Еще одна идея – разместить там концертный зал. Как рассказали в пресс-службе Смольного, предложил ее руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Кроме того, почта не утратит и свою прямую функцию.

Делать «Почтовый квартал» будут, конечно, сохраняя все историческое наследие. Поэтому займутся и в целом обликом этой части города.

– Объекты, которые находятся в собственности Петербурга, отремонтируют за счет городского бюджета. В частности, будут модернизированы инженерные сети, освещение, приведут в порядок фасады жилых домов, – отметили в Смольном.

Концепцию "Почтового квартала" обсудят с петербуржцами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще два здания, которые станут частью нового пространства – это бывший Дворец культуры работников связи и дом-усадьба Ломоносова. Они тоже находятся в ведении Почты и требуют ремонта. Правда, что именно в них откроют – пока неизвестно. Окончательную концепцию еще предстоит представить общественности и принять. Идеи также будут обсуждать с горожанами. На реализацию проекта планируют потратить несколько лет. Однако первые работы – с электросетями и наружным освещением – запланированы городом уже на 2021 год.

КСТАТИ

Идею «Почтового квартала» впервые представили в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. В течение года проект активно обсуждался, теперь же ему официально дан старт.

К слову, «Почтовый квартал» этим летом также включили и в карту новой туристской географии Петербурга, где выделили 18 тематических зон. Как раз вместе с Новой Голландией, ЦВЗ «Манеж» и Государственным центром современного искусств он попал в так называемый «Арт-район».