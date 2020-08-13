150 офисов взломали в бизнес-центре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге

Полиция ищет пятерых грабителей, обчистивших бизнес-центр на Московском шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские ищут дерзких налетчиков, которые в ночь на 12 августа вломились в бизнес-центр «Хорс» на Московском шоссе. Они связали сторожа, а после взломали двери 150 офисов и вынесли все деньги и ценности, какие нашли.

- 12 августа в 05:58 поступило сообщение, что пятеро неизвестных через окно второго этажа проникли в офисное здание, связали скотчем 58-летнего вахтера, оттащили его в служебное помещение и, отключив сигнализацию, взломали кабинеты, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Однако в одном из офисов сигнализация все же сработала. На вызов примчался наряд охранного агентства, который и заметил неладное.

Позднее, при просмотре записей с камер наблюдения выяснилось, что грабители были в черных балаклавах (масках) на лицах и с черными рюкзаками за спиной каждый. К моменту прибытия наряда, они хозяйничали в офисах около пяти часов.

Приезд охранников спугнул грабителей и злодеи скрылись в неизвестном направлении. При этом системные блоки с записями внутренних камер наблюдения они унесли с собой. Полицейским удалось посмотреть на происходившее с тех камер, которые стоят снаружи, на соседних зданиях.

Пока точная сумма ущерба неизвестна, ведь ограбленных офисов было очень много. Сейчас в полиции лежат лишь четыре заявления о пропавших из сейфов деньгах на сумму около 350 тысяч рублей, однако наверняка жалоб от потерпевших коммерсантов будет сильно больше.

Уголовное производство возбуждено по статье «Грабеж». Налетчикам грозит до семи лет лишения свободы.