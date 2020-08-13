Федор Добронравов с коллегами по фильму «Жили-были» помогли построить мост в деревне Ленобласти

Теперь жители далекой деревушки смогут комфортно переправляться через реку, когда захотят. Фото: Администрация МО "Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района"

В 370 километрах от Северной столицы находится Богом забытая, но в то же время живописная деревня Шондовичи. Четыре года назад там снимали российский фильм «Жили-были». Смотрели его, возможно, не все. Но вот исполнителей главных ролей – Ирину Розанову, Федора Добронравова, Романа Мадянова – точно знают многие.

Целый месяц съемочная группа находились в отдаленной деревушке. За это время познакомилась, и подружилась с теми, кто там живет. Добронравов рассказывал журналистам, что местные их «поили, кормили, терпели».

Тогда-то жители Шондовичей и пожаловались именитым артистам, что в деревне нет постоянной переправы через реку Оять. Рассказывали об этом, возможно даже не ожидая, что что-то может у них измениться. Но актеры решили помочь деревенским. Как-никак, большинство из них старики.

Жители Шондовичей и пожаловались артистам, что в деревне нет постоянной переправы через реку Оять. Фото: кадр из фильма

– Артисты обращались к главе района Подпорожского муниципального района Ленобласти с просьбой установить постоянный мост в Шондовичах. Так как каждый год на весну-лето там делали временную мостовую переправу, а на зиму ее разбирали и все переправлялись через речку на лодке. Большинство это устраивало. Но вот в период становления льда не получалось ни на лодке переплыть, ни по льду пройтись. Прошлой зимой местные сильно это прочувствовали. Поэтому мы решили наконец-таки закрыть этот вопрос, - пояснил глава администрации Винницкого сельского поселения Александр Кузнецов.

Уже этим летом, буквально за четыре дня, рабочие соорудили крепкий подвесной мост. Теперь жители далекой деревушки смогут комфортно переправляться через реку, когда захотят.

Новенький подвесной мост. Фото: Администрация МО "Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района"

- Я счастлив, что в Шондавичах наконец появился подвесной мост. Ведь там нет ни связи, ни магазина, одним словом - ничего. А живут там хорошие люди, замечательный край. Если получится, то с удовольствием туда еще вернусь, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП» Федор Добронравов.

Так что, возможно, история эта еще не закончена. Глядишь, актеры еще чем-то помогут жителям Шондовичей.