Строительство «Театральной» ни при чем: «Метрострой» объяснил появление трещин на Мариинке

Руководство театра считает, что здание разрушается из-за строительства метро. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Театральную» уже давно с нетерпением ждут жители «Коломны». По проекту, появиться новая станция метро в Санкт-Петербурге должна недалеко от Мариинского театра. Ее начали строить в 2014 году, и сейчас, спустя шесть лет, появились проблемы «на земле». Здание Мариинки в буквальном смысле дало трещину. Со стен стала осыпаться штукатурка. «Комсомолка» разбиралась, виноваты ли в этом строители метро.

Станцию "Театральная" начали строить 6 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

БЫВАЕТ И СЛОЖНЕЕ

Роскошное здание Мариинского театра красуется в центре Петербурга с конца XVIII века. Еще порядка 40 лет назад было решено, что около него обязательно должно появиться метро. Как говорит инженер, исследователь петербургской подземки Дмитрий Графов, строить новую станцию надо так, чтобы не навредить историческим зданиям, которые в центре города на каждом шагу.

- Метро – это сложный объект, и проектирование его проходит очень ответственно, - объясняет Графов. – Обязательно нужно пройти экспертизу в Москве, а также обследовать все фундаменты старинных зданий, на которые метро может как-то влиять. У нас в городе сейчас имеется 72 станции метро, которые находятся под большим количеством исторических памятников, и нет ничего страшного в том, что очередная станция расположится под театром. Главное, чтобы строительство проходило с соблюдением всех технологий. Вспомните «Адмиралтейскую» - эта станция и сложнее, и памятников культуры в том районе больше. Но ни один из них при работах не пострадал.

Роскошное здание Мариинского театра красуется в центре Петербурга с конца XVIII века. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если технологии будут нарушены, Мариинка рискует получить серьезные и долговременные проблемы. Об этом предупреждает заместитель председателя совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. По его словам, трещины на стенах театра - далеко не единственный пример того, как исторические здания страдают от современных строек.

- Если говорить о памятниках архитектуры, то есть печальный пример дома Мурузи, - отмечает Кононов. – Он треснул, когда рядом разобрали старинное здание казарм и начали что-то строить. Сейчас стройка та уже завершилась, а повреждения, которые получил дом Мурузи, никуда не делись. На мой взгляд, судя по имеющейся информации, нет других причин разрушения Мариинки, кроме как строящееся рядом метро.

БУДЕТ ЭКСПЕРТИЗА

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя», в данный момент все работы ведутся под улицей Декабристов – под зданием театра никто ничего не строит. Кроме того, если верить данным постоянного мониторинга, проседания грунта не было и никакой опасности для Мариинки строительство метро не представляет.

"Метрострой" уверяет, что работы под землей никак не влияют на здание Мариинки Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы сейчас работаем на глубине больше 60 метров, там находятся кембрийские глины, они сухие, плотные и хорошо держат поверхность, - сообщают в пресс-службе «Метростроя». – Большое воздействие на здание театра могут оказывать грунтовые воды, которые проходят ближе к поверхности. Но там мы уже не работаем, а потому не знаем, как они влияют на постройку.

Мариинка рискует получить серьезные и долговременные проблемы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы выяснить причину разрушения Мариинки, группа экспертов будет изучать фундамент здания и зондировать почву рядом с ним. Сейчас идет разработка технического задания, потом на сами исследования потребуется еще месяца полтора. Как подчеркнули в пресс-службе «Метростроя», результаты станут известны не раньше октября.