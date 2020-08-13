Это ответственность магазина: покупатели нашли видеокамеру в кабинке для переодевания Uniqlo в Санкт-Петербурге

Камера в кабинке для переодевания возмутила петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Громкий скандал с «подглядыванием» разгорается в Санкт-Петербурге. Одна из покупательниц магазина одежды UNIQLO, расположенного в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, заметила в кабинке для переодевания видеокамеру. Девушка выплеснула возмущение в СМИ и соцсети. Петербурженку подержало большинство горожан. В представительстве самого бренда комментировать ситуацию отказались, предложив «писать письма».

- Нет, мы не даем контактов руководства и не комментируем. Пишите запрос на нашу электронную почту, - заявили по телефону горячей линии Uniqlo корреспонденту «Комсомольской правды».

Такой же ответ дала представитель PR-компании, занимающейся информационным сопровождением бренда. И на это письмо с просьбой о комментариях, ответа в редакцию «КП-Петербург» не пришло.

Инцидент произошел в магазине одного из модных брендов на Коломяжском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Единственный комментарий с боем удалось получить в дирекции самого торгового комплекса. Изначально там также ответили, что эту ситуацию администрация ни с кем обсуждать не будет, однако потом дали небольшое пояснение.

- Вся ответственность в данном случае лежит на магазине. Они арендаторы, по договору это их территория и они должны регулировать соблюдение там всех законодательных норм, - пояснила представитель «Сити Молла».

Отметим, что по закону вести видеонаблюдение можно только при уведомлении об этом. То есть на видном месте должны быть таблички в духе: «Внимание, вас снимает скрытая камера». Если же посетитель магазина такого предупреждения не получил, то он может посчитать съемку нарушением неприкосновенности частной жизни - статья 137 Уголовного кодекса РФ.

В зависимости от степени тяжести нарушения, виновные могут получить до пяти лет тюрьмы. Впрочем, пока заявления в суд потерпевшая не подавала.