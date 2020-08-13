«В школе меня дразнили «Брежневым»: Как домохозяйку из Петербурга признали красивее Киры Найтли и Натали Портман

Октябрина рассказала, как стала моделью Фото: предоставлено героем публикации

Модель из Санкт-Петербурга Октябрина Максимова уже давно мелькает на обложках модных журналов и соревнуется в красоте с голливудскими звездами. В 2017 году TC Candler включил ее в список самых обаятельных женщин планеты, который основывается на мнениях экспертов. Россиянка в нем заняла 16 место, обогнав Эмилию Кларк, Натали Портман, Киру Найтли, Марго Робби и Монику Белуччи. Накануне Октябрина завоевала еще один титул - она стала Miss Maxim 2020. Но мало, кто знает, что в детстве она была обычнейшей девочкой из Великого Новгорода, которую одноклассники частенько обзывали. О том, как она справилась с комплексами, как поддерживает фигуру, питаясь всем подряд, и каких мужчин она любит, Октябрина рассказала «Комсомолке».

«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ СТРАШНОЙ ВЕДЬМОЙ»

- Мою внешность начали замечать в детстве лет с четырех, прохожие конфеты дарили. Я уже в то время выделялась, все об этом говорили, - вспоминает Октябрина. – Но в школе я была изгоем, меня сильно травили, психологическая травма осталась до сих пор. Одноклассники меня обзывали, говорили гадости, делали подлости. Зачинщиками были девочки, которые саботировали мальчишек, говоря, что я страшная. Дело в том, что я была темненькой и у меня была загорелая кожа. Мне давали разные обидные прозвища: «ведьма», «Брежнев», «дерево». Было очень много комментариев по моей внешности. Меня оскорбляли и девочки, и мальчики. Из-за этого я была очень стеснительной. И пока все интересовались каким-то молодежными вещами, я тихо занималась вышиванием.

Переломным для Лизы (настоящее имя Октябрины – прим.ред.) стал конец 8 класса. В тот момент она решила сменить внешность.

В школе Октябрина сменила имидж Фото: СОЦСЕТИ

- В 8 классе я перекрасилась в блондинку и коротко постриглась, - вспоминает Октябрина. - У меня получился не самый удачный цвет – «ржавый блонд». В тот момент я случайно увидела объявление фотографа о наборе моделей. И мы с подружкой решили попробовали. Так я начала фотографироваться. И в 9 классе я сменила имя Лиза на Октябрину. На меня стали обращаться внимание, отношение одноклассников изменилось в лучшую сторону. Но осадок от общения с ними у меня остался, поэтому я перевелась в другую школу. К тому моменту я была довольна известна в городе, и в новой школе все обо мне уже шептались: «Это Октябрина». У меня стали появляться поклонники.

Первая любовь у Октябрины была в 10 классе. Избранником модели стал молодой художник, с которым она встречалась до первого курса СПбУУЭ. В тот момент девушка переехала в Санкт-Петербург и отношения заглохли.

- В студенческие годы я тоже была в длительных отношениях. Это был мой давний друг, с которым нас свел случай. Он в Новый год напевал песню «Лиза» Андрея Губина в компании общих друзей, - вспоминает Октябрина. – Вообще отношений у меня было немного, они всегда были долгими. Я и сейчас несвободна. Кто бы меня отпустил? (смеется) Мы недавно отпраздновали год с моим молодым человеком. Он называет себя «офисным менеджером», работает в должности руководителя. Я предпочитаю непубличных людей. Хотя до этого я чуть не вышла замуж, но пронесло! А если серьезно, то замуж пойду, как позовут. Детей заведу - как предложат. Не думаю, что это повлияет на фигуру. Посмотрите на Наталью Водянову, да и на конкурсе Miss Maxim половина девочек имеют детей.

«КАК ГОТОВИЛАСЬ? Я ПРОСТО ЕЛА - ПАСТУ И КАРТОШКУ ФРИ»

Сама Октябрина признает, что очень похожа на Киру Найтли и Натали Портман. По ее словам, в том рейтинге, где она их обошла, их нужно было ставить в один ряд. При этом модель, несмотря на свою внешность, диетами себя особо не терзает.

- Знаете, как я готовилась к съемкам для Maxim? Я кушала, просто кушала (смеется). Я хотела сначала ограничить количество калорий, сесть на диету. Но так получилось, что мы с молодым человеком часто были в центре и ужинали в ресторане. Я все время ела пасту и картошку фри, - улыбается модель. - Но на вес это не повлияло. Фастфуд стараюсь поменьше есть. Мой молодой человек за этим следит, потому что я могу увлечься бургерами. Но в еде я себя сильно не ограничиваю. Я очень люблю сладкое, ем как одержимая. Пеку себе орешки со сгущенкой. Прям – вау! Что же касается спорта, у меня фитнес-зал закрыт на ремонт, поэтому не судьба. В основном занимаюсь ходьбой, иногда смотрю на велосипед, который пылится.

Октябрина раньше была Лизой Фото: предоставлено героем публикации

Правда, с такой эффектной внешностью и формами, по словам Октябрины, есть и свои минусы.

- Назойливых поклонников много. Я подружку вот недавно попросила, чтобы она коврик под дверью почистила для новой порции любителей полежать под дверью, - смеется Октябрина. - Порог заваливают цветами. На улице сразу предлагают чуть ли не отношения, говорят: «Давайте вы ко мне на работу устроитесь». Были и угрозы, раз в месяц появляется очередной человек с резкими сообщениями.

К слову, с издевавшимися над ней одноклассниками Октябрина все же нашла общий язык. Но не со всеми.

- Недавно в соцсетях в друзья добавился одноклассник, который больше всего меня травил. Он написал мне – «привет», я обнародовала эту информацию, и он сразу удалился. Люди тешат себя самолюбием, что я их одноклассница. Но у меня осадок все равно остался, - признается девушка.

Сейчас Октябрина – домохозяйка. Из-за прошедшего карантина все съемки отменялись. В планах у девушки стать актрисой или телеведущей.

КОНКРЕТНО

Октябрина Максимова

24 года

Рост: 166 сантиметров.

Вес: 47,5 килограмм.

Параметры: 90-63-90.