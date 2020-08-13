Снятие ограничений в Ленинградской области с 13 августа 2020: все районы вышли из «красной» зоны

В Ленобласти регистрируют все меньше и меньше случаев коронавируса за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

С 13 августа 2020 года в Ленинградской области нет ни одного района, находящегося в «красной» зоне. Напомним, согласно принятому в регионе делению по принципу «светофора», сюда относились районы с самой сложной эпидемиологической обстановкой.

- Согласно постановлению правительства №573 от 13 августа 2020 года, Гатчинский район перешел в желтую зону, а Сосновый Бор - в зеленую, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Таким образом, во второй, желтой зоне остаются 9 районов Ленобласти. Остальные в зеленой.

В новом постановлении появилось приложение, касающееся плановой медицинской помощи. В желтой и в зеленой зонах на сегодняшний день разрешены все ее виды: от медосмотров до медосвидетельствования.

Что касается снятия других запретов, то в желтой зоне заработают кинотеатры, также с загрузкой не более половины зрительного зала. Без ограничений будет работать дополнительное образование, в том числе в домах культуры. В обычном режиме заработают детские сады. Откроются детские игровые комнаты на территориях торговых центров и в ресторанах, а в массовых мероприятиях на свежем воздухе теперь может участвовать до 400 человек.

Да и в Петербурге ношение масок в общественных местах по-прежнему необходимо. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, в новом постановлении отдельно прописаны правила начала учебного года в Ленобласти. 1 сентября 2020 года все школы заработают в обычном режиме. Откроются и учреждения дополнительного образования: кружки, студии, секции. Но исключительно с условием соблюдения правил, установленных Роспотребнадзором. Линейки на День знаний тоже пройдут, но в усеченном формате: не более 30 минут.

КОНКРЕТНО

Какие районы остались в «желтой» зоне

Волосовский,

Киришский,

Выборгский,

Кировский,

Ломоносовский,

Всеволожский,

Тосненский,

Тихвинский

Гатчинский.