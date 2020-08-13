Горячие фото Miss Maxim 2020: Как выглядит самая желанная девушка России

Октябрина стала самой желанной девушкой России Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

24-летняя домохозяйка из Санкт-Петербурга Октябрина Максимова стала Miss Maxim 2020. Девушка профессиональная модель с 9 класса, но на время карантина она прекратила съемки и всерьез задумалась над карьерой актрисы или телеведущей. Но красота стоила ей серьезных жертв. Раньше девушку звали Лизой, она росла в Великом Новгороде, и одноклассники будущую модель сильно травили... из-за внешности! Как вспоминает Октябрина, она была гадким утенком, за что мальчишки и девчонки называли ее то "ведьмой", то "Брежневым". Но в 8 классе она решила кардинально поменять внешность. А сейчас эта красотка и вовсе - самая желанная девушка в стране. Фото Miss Maxim 2020, наверняка, впечатлят не только ее бывших одноклассников...

Октяборина стала моделью в 9 классе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Если честно к съемкам для конкурса я готовилась не как все, - смеется Октябрина. - Я хотела сесть на диету, но я ела и ела. Просто мы с моим возлюбленным часто ходили в ресторан. И я не могла устоять перед пастой и картошкой фри. В фитнес-зал я не хожу, занимаюсь ходьбой. У меня есть велосипед, но он пылится.

По словам Октябрины, начать следить за своей внешностью ее заставила травля одноклассников. Девушка в 8 классе перекрасилась, остригла прическу и занялась модельным бизнесом. Все произошло случайно - она увидела объявление фотографа и вместе с подругой решила попробовать себя.

Сейчас Октябрину признали уже на мировом уровне. Петербурженка несколько лет назад в конкурсе красоты TC Candler заняла 16 место, оставив за собой мировых звезд шоу-бизнеса. Россиянке уступили Эмилия Кларк, Натали Портман, Кира Найтли, Марго Робби и Моника Белуччи!