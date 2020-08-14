Little Big выпустили новый клип про еду с «пухляшом»-танцором

Новый клип разочаровал фанатов. Фото: кадр с youtube.com

Самоизоляция не прошла впустую для музыкантов петербургской группы Little Big. Всю весну и лето они усилено работали и 14 августа представили свой новый клип на песню Tacos. В видео про еду снялся и всеобщий любимчик из клипа Uno танцор-«пухляш» Дмитрий Красилов.

- Премьера клипа! - кратко подписано видео в соцсетях группы.

Сама композиция сделана в латинской стилистике, как и Uno. Однако если песня для «Евровидения» понравилась почти всем и набрала больше 138 миллионов просмотров на официальном канале песенного конкурса, то Tacos вызвал неоднозначную реакцию у фанатов.

- «Клип забавный. Но "песню" слушать невозможно»; «Я разочарован в вас. Илья, если ты это читаешь, то пожалуйста, делай годное что-нибудь а не вот это»; «Верните прежний Little Big», - пишут фанаты в комментариях под клипом.

Даже сексуальные костюмы из еды солистки Сони Таюрской не особо спасли ситуацию. Фото: Фото: кадр с youtube.com

В самой песне музыканты поют о том, что любят есть и предстают в костюмах из продуктов.

Еще одним разочарованием стало участие в клипе «пухляша» Красилова. Он появляется в самом начале в знаменитом комбинезоне из песни Uno, но сразу переодевается в домашний халат и не делает ни единого танцевального па. Все движения - поставить еду в микроволновку и забрать ее оттуда.

Тем не менее, только за половину первого дня клип уже посмотрели на канале группы в YouTUBE больше 456 тысяч раз.

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