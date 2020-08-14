«Блин, это самое»: Названы самые популярные слова-паразиты у жителей Санкт-Петербурга

Единственный способ избавиться от слов-паразитов в своем лексиконе - начать читать. Желательно, чем раньше, тем лучше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Занимательный рейтинг городов России по употреблению слов-паразитов опубликовали аналитики агентства Zoom Market. Для этого они опросили 2400 человек в 20 российских городах. Интересовались, часто ли те употребляют слова-паразиты и какие именно. А также просили выбрать из списка те, которые произносят больше других.

В лидерах рейтинга оказались жители Краснодара, Липецка и Челябинска. Следом, «общество безкультурников» пополнили Брянск, Саратов, Омск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Симферополь и Екатеринбург.

Москвичи расположились на 12-ом месте, а петербуржцы почти в самом конце – на 17-ой позиции. Чем в очередной раз подтвердили свое заслуженное звание культурной столицы. Правда, в этом рейтинге самыми правильно говорящими оказались жители Томска.

Авторы исследования отметили, что самыми популярными паразитами стали слова: «блин», «типа», «как бы», «короче», «на фиг», «ну» и «это самое».

МНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ НА ЭТОТ СЧЕТ РАСХОДЯТСЯ

Филолог, лингвист, автор исследований о русском языке Людмила Зубова отмечает, что использование в речи таких слов совершенно не говорит о том, что человек бескультурный.

- В некоторых контекстах они уместны, в каких-то нет. Чаще всего их используют для заполнения пауз, - поясняет она.

А вот доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко придерживается категорически другого мнения.

- Согласен с традиционным взглядом на этот вопрос. Если у человека недостаток логического мышления, если ему нечего сказать, тогда он вставляет эти слова. Это свидетельство убогости логического изложения своей мысли. Слова-паразиты закрепляются в нашей памяти, потом становятся привычкой. Использование их в речи говорит о недостатке интеллекта. Это старая проблема, о ней писал еще Корней Чуковский, Гоголь, Достоевский. Поэтому нужно больше читать полезной литературы, - считает он.

КОНКРЕТНО

Города, где чаще всего в речи жителей встречаются слова-паразиты

1. Краснодар

2. Липецк

3. Челябинск

4. Брянск

5. Саратов

6. Омск

7. Воронеж

8. Ростов-на-Дону

9. Симферополь

10. Екатеринбург