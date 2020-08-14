30-лет без Виктора Цоя: «Узнать правду о смерти лидера группы «Кино» будет сложно»

Смерть Виктора Цоя вот уже 30 лет остается загадкой. Фото: пересъемка Фото: Тимур ХАНОВ

Со дня смерти легендарного рок-музыканта Виктора Цоя уже прошло 30 лет, но вопрос о том, как именно погиб кумир миллионов до сих пор продолжает волновать многих. Схему ДТП, в котором 15 августа 1990 года разбился Цой, анализировали вдоль и поперек сотни раз, но даже сейчас эксперты не могут прийти к единому мнению. «Комсомолка» собрала версии, появившиеся уже через много лет после смерти музыканта и попыталась выяснить, а станет ли когда-нибудь людям известна правда.

Версия 1. Официальная - ДТП

Смертельное ДТП с участием Виктора Цоя случилось 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Слока-Талси в Латвии в половине первого дня. «Москвич» музыканта столкнулся с автобусом и певец скончался на месте. Как потом скажут следственные органы, Цой летел со скоростью около 130 км/ч и в какой-то момент выскочил на встречную полосу. А случилось это из-за того, что музыкант уснул за рулем. Пьяным, как уверяли следователи, он не был, скорее всего, свою роль сыграло переутомление.

Наряду с этой версией выдвигался вариант, что во время поездки Виктор Цой слушал магнитофон, и когда кассета закончилась, певец, решив ее перевернуть, отвлекся от дороги и угодил под автобус. Впоследствии эту версию исключили.

Существует несколько версий гибели музыканта. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Версия 2. Спланированное убийство

Очень подробно схему аварии, случившейся 30 лет назад, изучал независимый технический эксперт Юрий Антипов. По его словам, в тот трагический день на трассе Слока-Талси все случилось далеко не так, как указано в официальном протоколе.

- Цой не мог уснуть за рулем, ведь его машина, когда сошла на обочину, проехала по прямой около ста метров, а это значит, что автомобиль был управляем, - отмечает он. – Я хорошо изучил схему и с уверенностью могу сказать: прежде, чем вылететь на встречку, машина Цоя какое-то время стояла на одном месте. Будто бы специально ждала автобус.

Смущают Юрия Антипова и травмы, которые получил Цой. Ведь если бы он заснул, его руки были бы на руле, и повреждения бы остались с внешней стороны предплечья. Но там их нет. Зато есть с внутренней – около кистей, словно руки певца были опущены.

- Могу предположить, что Цоя кто-то остановил, а потом привел в бессознательное состояние. Может, укол сделали, я не знаю, - говорит эксперт. – Ну а затем нужно было только дождаться автобус, который почему-то ехал без пассажиров, и отправить машину под него.

Кому и зачем это было нужно остается только догадываться. По мнению Юрия Антипова, причины на то имелись.

- Это вполне могли быть люди из КГБ, из особого подразделения, - поясняет он. – Ведь тогда страна болела Цоем, он собирал стадионы. И в те годы, когда государство стояло на перепутье, человек, который мог повести всех этих людей «не туда», вызывал опасения. На это еще указывает и то, что машина Цоя пропала и не было проведено автоэкспертизы. Такое могли организовать только люди из органов.

У Цоя до сих пор миллионы поклонников. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Версия 3. Курил «траву» и уснул

В то, что кто-то мог спланировать убийство Виктора Цоя, не верит адвокат и бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Станислав Рыбчинский. По его мнению, все случилось куда более прозаично.

- Есть такое выражение: «Кому выгодно?». КГБ тогда уже дышал на ладан, организация разваливалась, да и Цой не был таким уж диссидентом, - рассуждает бывший оперативник. – Кроме того, 90-е – те, которые мы знаем, тогда еще не наступили. Поэтому нельзя говорить о том, что Цоя убрали по чьему-то заказу, к примеру, Айзеншписа. Тогда еще так дела не решались. Я знаком с рок-музыкантами, которые варились в той среде, и они сказали, что Цой перед аварией накурился травы. Насколько это правда, конечно, сейчас трудно сказать.

По словам Станислава Рыбчинского, певец вполне мог заснуть за рулем. То ли от воздействия дурмана, то ли от усталости, а может, от всего вместе.

- Я думаю, в этой истории больше вопросов, чем ответов, - говорит эксперт. - Ведь любое уголовное дело подобного толка – это всегда теория вероятности. И сейчас докопаться до правды действительно очень сложно.

Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Версия 4. Виноваты дорожники

Свое мнение насчет гибели музыканта есть и у вице-президента адвокатской палаты Петербурга Юрия Новолодского. Он считает, что к трагедии могла привести халатность латвийских дорожных служб.

- Вы можете поехать на место гибели Цоя и увидеть, что там дерево находится неадекватно близко к проезжей части, - подчеркивает он. – В моем понимании, это дерево и стало причиной произошедшего. Там дорога изгибается, а дерево создает ситуацию, что водитель при повороте не успел вовремя увидеть приближающийся автобус, и в итоге у него не было времени предотвратить столкновение. Виноваты дорожники – они допустили, что на трассе развесистое дерево перекрывает обзор. А на схеме ДТП, кстати, этого дерева нет.

Как отмечает Новолодский, следствие не раскрыло людям правды, потому что хотело как можно скорее закрыть дело. А формулировка «уснул за рулем» - самый безболезненный вариант. Кроме того, если бы расследование шло дольше, фанаты Цоя могли сойти с ума и устроить паломничество к месту его гибели.

- Популярность Цоя тогда была ошеломляющей, и чем больше бы информации попадало в СМИ, тем больше бы подогревалось неадекватное по тем временам молодое население, - говорит адвокат. – Могли начаться беспорядки. А это никому было не надо. Парень погиб, его не вернуть. Кому лучше, если посадят водителя автобуса, который, по сути, не виноват?

Виктор Цой с супругой Марьяной и сыном. Фото: "КП" Архив

Версия 5. Несчастный случай

По мнению основателя и генерального директора центра независимых экспертиз Татьяны Потлачук, то, что случилось с Цоем – банальный несчастный случай. В дороге музыкант попросту не справился с управлением.

- Он точно не спал за рулем. Он сначала свернул на обочину, потом выровнялся, ехал прямо. Уснувший человек так не сделает, - утверждает Татьяна. – Авария произошла из-за того, что у Цоя что-то случилось со сцеплением. Но людей этот вариант не устраивает – ведь не может же такой человек погибнуть из-за того, что не справился с управлением. Люди хотят сенсации.

Свою лепту в замалчивание истинной картины произошедшего, как поясняет Татьяна Потлачук, внесло и следствие, которое в те времена просто не умело и не хотело работать на совесть.

- Анализы взяли, алкоголя нет, значит, уснул. Сказать, что латыш виновен в смерти российской звезды было в 90-е политически неправильно, - поясняет эксперт. – А так – для следствия весьма приятный вывод: «погиб – сам виноват». Это же ведь повод закрыть дело, сократить себе работу… Все банально. Нужно принять, что звезды тоже люди и даже могут обычным образом погибнуть.

Татьяне Потлачук неясно одно: почему в те годы за Цоя не вступился никто из адвокатов? Сегодня, говорит она, если бы что-то подобное случилось со звездой такого уровня, именитые защитники выстроились бы в очередь, чтобы бесплатно представлять интересы семьи погибшего.

Последняя картина Цоя - «Дорога». Фото: Полина ЖУКОВА

P.S. Единственное, в чем сходятся все эксперты, – узнать истину о гибели кумира миллионов советских граждан сейчас действительно очень сложно. Уголовное дело до сих пор засекречено и находится в Латвии, многие свидетели умерли, машина Цоя пропала, Янис Фибикс - водитель автобуса, с которым столкнулся музыкант, правду не скажет. Да и вряд ли кто-то станет ее искать.

Ясно одно: бешеная популярность Цоя пережила самого певца, и даже спустя 30 лет после его гибели, песни группы «Кино» знает наизусть, пожалуй, каждый второй житель бывшего СССР.

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