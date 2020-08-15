В главной роли - Санкт-Петербург: Места съемок культовых фильмов

Петербург до сих пор остается одной из самых любимых съемочных площадок для режиссеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург - одна большая съемочная площадка: широкий Невский проспект, величественная архитектура, темные дворы-колодцы и подворотни на окраинах. На карте города, пожалуй, не осталось закоулка, который не стал бы декорацией к фильму. Здесь снимали Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Алексей Балабанов и другие режиссеры. Вдоль и поперек исходил Петербург герой культового «Брата» Данила Багров, по всему городу ловили преступников в «Улицах разбитых фонарей», а по местам «Осеннего марафона» сегодня вообще водят экскурсии. «Комсомолка» тоже решила прогуляться по кино-Петербургу и составила карту знаменитых съемок.

Одна из сцен фильма «Брат». Фото: кадр из фильма

Атмосфера города привлекала режиссеров во все времена. Есть знаменитый кадр из фильма 1941 года «Валерий Чкалов» - самолет пролетает под Кировским (ныне Троицким) мостом. В 70-х без видов Петербурга не обошлась «Ирония судьбы». «Невероятные приключения итальянцев в России» - вообще визитная карточка города. В 80-е роль Москвы «сыграл» Ленинград у Владимира Бортко в «Собачьем сердце». 90-е - время Балабанова. А в 2000-х на экраны вышла «Прогулка» Алексея Учителя, где герои идут по самому центру города.

- Не случайно Учитель снимал единым куском, непрерывным планом с помощью одной из первых тогда цифровых камер на улицах города. Это Невский проспект, Дворцовая площадь, Васильевский остров, - рассказывает киновед, режиссер «Ленфильма» Александр Поздняков.

Карта Санкт-Петербурга по местам культовых фильмов. Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

Но Петербургом очарованы не только наши режиссеры. Чего только стоит советско-американсий фильм «Синяя птица» 1976 года. В главной роли - королева Голливуда Элизабет Тейлор. Часть съемок, кстати, проходила в Павловском парке. Петербург засветился и в бондиане - фильме 1995 года «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном.

- Один из автомобилей в картине падает в Мойку, снося ограду. Конечно, этого бы никто не позволил в Петербурге: на самом деле звено этой чугунной ограды демонтировали и сделали бутафорскую часть. Никто не позволил бы ездить по городу и танку - он был специальный, облегченный, с резиновыми накладками на гусеницах, - добавляет Александр Поздняков.

Некоторые эпизоды "Осеннего марафона" снимались на Васильевском острове. Фото: кадр из фильма

КСТАТИ

Англию в «Приключениях Шерлока Холмса» тоже снимали здесь

Конечно, в каждом фильме можно увидеть самые разные уголки Петербурга. Но самой кинематографичной считается Петроградская сторона. Она прекрасно справилась с «ролью» Англии XIX века в «Приключениях Шерлока Холмса». В особняке Кшесинской поселили Маргариту в экранизации Булгакова. А про «Убойную силу», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» и говорить нечего. К тому же именно на Петроградке находится знаменитая киностудия «Ленфильм».

- Кинематографисты, режиссеры часто селились рядом с киностудией, чтобы удобнее было ходить на работу. И они изучили все дворы, переулки и закоулки. Так что Петроградка - это большая съемочная площадка, она отснята в хвост и в гриву. И сегодня чуть ли не каждую неделю местные жители наблюдают краны, трейлеры, подсветку - что-то снимается, - отмечает Александр Поздняков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

25 - Дукалис на ТВ опять

Чем спустя четверть века занимаются актеры сериала «Улицы разбитых фонарей», полюбившиеся зрителям.

В этом году культовому российскому сериалу «Улицы разбитых фонарей» исполняется 25 лет. На нем выросло поколение 90-х. Зрителям нравилось наблюдать за буднями петербургской милиции. В главных героях они видели не только отважных сотрудников, готовых рисковать своей жизнью, но и таких же простых людей, как они сами, которые тоже шутят, выпивают и сталкиваются с похожими земными проблемами. Именно поэтому с самых первых серий, которые снимали по мотивам произведений Андрея Кивинова и показывали в далеком 1995 году, обаятельные Дукалис (Сергей Селин), Ларин (Алексей Нилов), Казанова (Александр Лыков), Мухоморов (Юрий Кузнецов) покорили сердца российской публики.

Это самый продолжительный сериал по эфирному времени в истории отечественного телевидения. За все 16 сезонов менялись сценаристы, режиссеры, продюсеры, актеры, но неизменными всегда оставались любовь и признание зрителей.

Первые серии «Улицы разбитых фонарей» сняли аж 25 лет назад! Фото: кадр из фильма

Писатель и сценарист Андрей Кивинов считает, что «Улицы разбитых фонарей» уже себя изжили, а вот жанр полицейского детектива - нет.

- Мне много предлагали сделать что-то типа ремейка «Улиц разбитых фонарей», но я отказался. Дважды в одну реку не входят. Что там нового? Мне эта тема уже поднадоела. Я пока больше по комедиям. Сейчас работаю над двумя сериалами: «Новое платье королевы» и «Почти идеальный герой». Обе комедии, которые косвенно связаны с милицией: в них присутствует криминал. Эту тему я знаю. А писать лучше о том, в чем уверен, - отметил он.

Полюбившиеся всем актеры из «Улиц разбитых фонарей» тоже не сидят без работы, а продолжают сниматься в разных сериалах. Например, Александр Половцев, Сергей Селин, Андрей Федорцов и Алексей Нилов сейчас задействованы в детективном сериале «Полицейское братство». К съемкам они пока не преступили, сняли только пилотную серию. Когда сериал выйдет на экраны, пока непонятно.

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