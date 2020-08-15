«Нас вынудили прекратить работу»: Представители гипермаркета «Сезон» прокомментировали ситуацию с закрытием магазина

Однако представители гипермаркета уверяют, что магазину не дают работать незаконно. Фото: Яндекс.Карты

Уже несколько дней в Петербурге обсуждают необычную для города новость: в Приморском районе сносят гипермаркет, чтобы построить на его месте жилые дома. Такого в Северной столице раньше не случалось. Застройщик уверяет: все происходит законно. Кроме того, в марте прошлого года было подписано соглашение с собственником магазина, что к июлю 2020-го территория, где находится гипермаркет, должна отойти под строительство.

- Наша концепция предполагает не только возведение жилых домов, но и создание социальной инфраструктуры, - пояснили в пресс-службе компании-застройщика. – Планируется, что на территории нового комплекса появятся три детских сада и школа на 1500 мест. Кроме того, На первых этажах жилых домов разместятся коммерческие помещения, в которых появятся продуктовые магазины и другие необходимые сервисы.

Сейчас участок на Коломяжском проспекте, где располагается гипермаркет «Сезон», обнесен строительным забором. К магазину не могут попасть ни покупатели, ни машины, которые привозят товар. По словам представителей гипермаркета, застройщик действует нелегально.

Застройщик намерен снести магазин, чтобы построить не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру. Фото: Официальная группа "ВКонтакте" ЖК "Приморский квартал"

- Строительная компания незаконно препятствует нашей работе, установив перекрытия и забор, - пояснили «Комсомолке» сотрудники магазина. - Покупатели и работники, а особенно автомобили с товаром не могут получить доступ к гипермаркету. Нас вынудили временно приостановить работу.

Из-за того, что территория магазина теперь отходит под жилой комплекс, компания-застройщик стала инвестором возведения гипермаркета «Сезон» на Пулковском шоссе.

- Все финансовые и прочие обязательства были выполнены в полном объёме - гипермаркет начал работу в марте этого года, - заявили в пресс-службе строительной фирмы.

Однако представители сети гипермаркетов не готовы с легкостью расстаться со своим магазином. По их словам, сейчас ведутся переговоры по урегулированию конфликта, все будет ясно в течении двух недель.