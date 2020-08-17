Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 августа: число больных растет с каждым днем

Еще 159 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 и по традиции подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 августа 2020 года.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге подтверждено еще 159 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 34 168 человек, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с нераспространением коронавирусной инфекции.

Большая часть - 24 426 пациентов - благополучно выздоровела. Только за сутки врачи выписали еще 69 пациентов, однако в последнее время этот показатель на самый высокий. Заражается на 90-100 человек в сутки больше, чем излечивается. Поэтому количество пациентов в больницах вновь растет.

Последние данные на утро 17 августа. Фото: Яндекс

Сейчас в активном состоянии болезни находятся 7278 человек, а еще недавно этот показатель не превышал шести тысяч.

На два случая увеличилась и смертность от коронавируса. Всего с начала пандемии жертвами коварной болезни стали 2257 горожан.

По ленинградской области результаты следующие: 28 новых заболевших за сутки и 6401 всего. 4731 пациент выздоровел, 68 (+2) скончались и 1602 остаются на больничных койках.