Комфортно и сухо, но к выходным резко похолодает: Синоптики дали прогноз погоды на конец августа в Санкт-Петербурге

До выходных в Петербурге будет тепло и солнечно, а потом... Фото: Олег ЗОЛОТО

«Проклятье выходных» ждет жителей Петербурга и Ленинградской области в ближайшие субботу и воскресенье. Такой прогноз дал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус. О том, какой будет концовка августа, он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

- Комфортной, солнечной и сухой будет текущая рабочая неделя. Днями температура будет доходить до +24...+26 градусов. А вот к субботе произойдет явление, известное, как «проклятье выходных». Начнутся дожди с грозами и температура упадет до +18. В воскресенье и понедельник похолодает еще сильнее. Из-за циклона с дождями будет всего около +15 градусов, - рассказал синоптик.

...а потом придут дожди и с выходных начнется похолодание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, со вторника температурный фон вернется к свой климатической норме, что означает +18...+20 на термометре. Увы, осадки никуда не уйдут и до начала осени - короткие дожди ежедневны. Это такой первый привет осени.

- Но есть такая примета, что похолодание в конце августа обещает теплое «бабье лето», так что расстраиваться не стоит, - уверен Михаил Леус.

Дальше синоптики пока не загадывают да и нынешний прогноз - всего лишь предположение о том, какой будет погода. Тем не менее, календарь не обманешь, осень уже на носу и горожанам лучше успеть поймать последние жаркие деньки, которые дарит природа.

Напомним, что радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вещает на частоте 92,0 fm.