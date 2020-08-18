«Температура, головная боль»: какую вакцину от коронавируса будут тестировать в Санкт-Петербурге и какой побочный эффект от нее может быть

В Санкт-Петербурге будут испытывать китайскую вакцину - одну из первых. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова перенесли испытания вакцины, которые должны были начаться на днях на базе НИИ гриппа имени Смородинцева. Напомним, ранее сообщалось, что 100 добровольцев начнут вакцинировать в начале августа, однако сроки сдвинулись сначала на конец месяца, а потом на начало сентября. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- На данный момент учреждению не согласовали начало испытаний на уровне Минздрава, - пояснил собеседник издания. – Там посчитали, что объем анализов, которые будут брать у добровольцев после вакцинирования, недостаточен, и попросили внести дополнения в регламент. С самим препаратом задержка никак не связана.

Испытания пройдут на базе НИИ гриппа. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам источника, в НИИ планируют испытывать вакцину, изначально разработанную в Китае. Она уже прошла первые две фазы клинических испытаний, в которых приняло участие 616 человек. В России промышленным партнером китайских коллег выступает фармацевтическая компания «Петровакс», расположенная в Московской области. Препарат будет выпускаться под ее брендом.

- Вакцина создана на основе аденовируса, как, кстати, и разработка НИИ Гамалеи, - объяснили «Комсомолке». – Туда вставлен участок РНК, кодирующий белок коронавируса SARS-CoV-2. В организме человека такой вирус делится один раз, после чего умирает – но этого достаточно, чтобы вызвать развитие иммунного ответа. Вакцина безопасная. У нее есть побочные эффекты, но небольшие – где-то у 20 % добровольцев, на которых ее уже испытали, в первые дни поднималась температура до 37-37,2 градусов, наблюдался небольшой озноб, болели голова и место инъекции. Но это совершенно нормальные эффекты, они встречаются при любо вакцинации. Иммунитет формируется где-то на протяжении двух недель.

У всех добровольцев будут брать кровь на наличие антител. Фото: Олег ЗОЛОТО

На данный момент НИИ гриппа набрал около 150 человек, желающих принять участие в испытаниях. Контрольная группа – 100 добровольцев, но при желании могут набрать и больше. Всего же по России на базе нескольких медицинских центров тестирование вакцины пройдут порядка 500 человек. Всем добровольцам будет полагаться вознаграждение на «оплату транспортных расходов» - 8 000 рублей.