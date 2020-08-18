Новые турникеты с ЖК-дисплеями появились в метро Санкт-Петербурга

На днях на станции метро «Ленинский проспект» появились турникеты с большими ЖК-дисплеями. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургской подземке - нововведение. Для удобства пассажиров там установили турникеты с большими ЖК-дисплеями. Работают они пока в тестовом режиме и всего лишь на одной станции - «Ленинский проспект».

Как пояснили в метро, в скором времени, когда систему полностью наладят, горожане смогут с помощью современных турникетов оплачивать проезд обычной пластиковой картой или с помощью смартфона, к которому она привязана. Пока это можно сделать только на крайних турникетах, остальные распознают исключительно проездные.

Работают турникеты пока в тестовом режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас наблюдаем за эффективностью работы устройств, на их исправность. Уйдет на это порядка 1-2 месяцев, - рассказала пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель. – Только потом будем рассматривать их закупку для других станций.

Оплачивать проезд в метро можно банковской картой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако говорить о том, что ЖК-дисплеи скоро установят и на других станциях метрополитена, в городской подземке не спешат. По словам Юлии Шавель, в ближайшее время они навряд ли там появятся из-за отсутствия финансирования на эти нужды.