«Первая волна еще не закончилась»: ученые рассказали, когда ждать нового подъема заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

По словам ученых, в Санкт-Петербурге еще не закончилась первая волна коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Говорить о второй волне коронавируса, в Санкт-Петербурге преждевременно – для начала нужно справиться с первой. Она еще не закончилась и вряд ли закончится в ближайшие месяцы. Об этом «Комсомолке» сегодня, 18 августа, рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ Гриппа имени Смородинцева Игорь Никоноров.

- Новые случаи заболевания регистрируются каждый день, - констатировал ученый. – Это означает, что говорить о наступлении в сентябре-октябре «второй волны» не совсем корректно. Скорее всего, нас ждет продолжение «первой».

При этом, продолжает Никоноров, уже в ближайшее время Санкт-Петербург ожидают сезонные подъемы заболеваемости респираторными вирусными инфекциями - в том числе и COVID-19. Первый, как обычно, придется на сентябрь, когда в Северную столицу приедут абитуриенты из других городов и регионов, а с каникул вернутся школьники. Второй – наступит в декабре-феврале, во время «традиционной» эпидемии гриппа.

Эксперты с опаской смотрят на сентябрь, когда в город вернутся десятки тысяч студентов и школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Известно, что течение гриппа может осложнятся присоединением других инфекций – причем как вирусного, так и бактериального характера, - отмечает Никоноров. – Вполне вероятно, что в этом году ряд инфекций, которые могут присоединиться к сезонному гриппу, пополнит и COVID-19. Поэтому мы рекомендуем тщательнее соблюдать правила профилактики и не отказываться от вакцинации против гриппа – она как раз должна начаться в сентябре и продлиться практически до декабря.

Напомним: в данный момент в НИИ гриппа готовятся к испытаниям китайской вакцины от коронавируса. В добровольцы предварительно записалось уже около 150 человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: