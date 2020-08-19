Народы в миниатюре: Дом дружбы Ленобласти приглашает на уникальную выставку национальных кукол

Костюмы на фигурках - маленькие,но очень точные копии тех,что носят люди. Фото предоставлено организаторами выставки.

Водь, ижорцы и вепсы - три коренных малочисленных народа Ленобласти. Десять лет назад, когда проводили Всероссийскую перепись населения, первых было чуть больше тридцати человек, остальных - несколько сотен.

Одним словом, встретить людей этих национальностей в обычной жизни не так-то просто. Зато увидеть их традиционные наряды можно на интерактивной выставке кукол в Доме дружбы Ленинградской области.Эта выставка - часть музейного пространства Дома дружбы. Она работает уже несколько лет, но ее коллекция постоянно пополняется.

Фото предоставлено организаторами выставки.

Совсем недавно раздел с куклами переоформили: выставка стала современнее и интереснее. Гости Дома дружбы всегда надолго задерживаются перед вращающимися витринами, в которых парами выставлены красочные игрушки в виде мужчин и женщин в традиционных нарядах. Да и как не засмотреться на 25-сантиметровых кукол, национальные костюмы которых в точности, до малейших деталей повторяют настоящие - вплоть до воротничков, фартуков, головных уборов, поясов и других украшений.

Фото предоставлено организаторами выставки.

- При создании кукол особое внимание мастера уделили исполнению народного костюма, имитируя дорогие материалы и применяя в декоре сочетания различных тканей, бисер и вышивку, - рассказали в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти.

На выставке можно познакомиться с традициями не только самых редких народов Ленобласти - коллекция насчитывает 58 кукольных пар разных национальностей России. Все игрушки - ручной работы. Они созданы профессиональными художниками и специалистами по костюму в мастерской «Потешный промысел» Петербургского музея кукол. Здесь и русские, и украинцы, и татары, и народы Кавказа, и многие-многие другие.

Фото предоставлено организаторами выставки.

В планах музейщиков создать полную коллекцию кукол, в которой будут представлены все народы, живущие на территории области, а их, между прочим, более 140!

Пока же существующая коллекция регулярно используется в качестве демонстрационного материала на выездных уроках дружбы, уроках регионоведения, на различных национальных праздниках народов Ленинградской области, этнофестивалях.