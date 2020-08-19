Александр ЗАПЕСОЦКИЙ: Качественное образование поможет занять достойное место в жизни

В Университет профсоюзов традиционно один из самых высоких конкурсов абитуриентов в Петербурге. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Близится новый учебный год. Сотни тысяч вчерашних школьников станут студентами. О ситуации в высшем образовании нам рассказал ректор одного из флагманов гуманитарного образования страны, член-корреспондент РАН, профессор Александр Запесоцкий.

Возглавляемый им Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов знаменит в России качеством образования, высочайшим конкурсом абитуриентов и стопроцентным трудоустройством выпускников.

Александр Запесоцкий. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Мало просто походить в престижный вуз

- В этом году абитуриенты еще активнее подают документы на бюджетные места в СПбГУП даже по сравнению с прошлым годом: свыше восьми тысяч заявлений. Можно ли сделать первые выводы: какие они, выпускники школ - 2020?

- Выпускники, конечно, разные. Общее одно: вступающие во взрослую жизнь люди хотят занять в ней достойное место с помощью образования. Не все готовы для этого упорно работать. Многие думают, что достаточно просто походить несколько лет в известный, престижный вуз. Но здесь-то и начинается наша с ними совместная деятельность. -

Школьники доучивались и сдавали экзамены в непривычных условиях. Повлияло ли это, на ваш взгляд, на объективность их оценок и качество знаний? Какой в этом году средний балл? Выше обычного?

- На днях только завершилась подача заявлений. Практически все происходит дистанционно. Но при нашем конкурсе все качественные показатели зашкаливают.

Думаю, несколько последних месяцев в школе на образование выпускников практически не влияют. Это время убито на натаскивание на тесты ЕГЭ, что само по себе вредно, идет в ущерб развитию креативных качеств. В этой связи думаю, что ничего страшного не произошло.

Сочетая классику и современность

- Университет профсоюзов уже много лет лидер ряда городских рейтингов: самый высокий конкурс на бюджет, практически ни одного выпускника на бирже труда. Можете поделиться секретом, как у вас и ваших коллег это получается?

- Показатели эффективности СПбГУП действительно на высоте. С начала 90-х годов мы разрабатывали и успешно внедрили свою собственную модель образования. Не утруждая научными терминами, скажу, что она основана на лучших достижениях советской высшей школы, но учитывает реалии современности, предназначена для подготовки специалиста, обязательно добивающегося успеха в наше непростое время. Что важно - достойным путем. Отсюда и стопроцентное трудоустройство наших выпускников последние 20 лет, отсюда и их карьерный рост.

Мы избежали многих опасностей нашего времени: пагубного влияния коммерциализации на образование, превращения его в дурную услугу и другого.

Эти первокурсники знают, что будут востребованы на рынке труда. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

- Что является решающим - преподавание, материальная база, исходный уровень поступающих студентов? И что зависит от педагогов, а что - от самих студентов?

- В первую очередь важно не пуститься «во все тяжкие» типа распродажи дипломов. Деньги - лишь средство, а не цель работы вуза. В том, что вы перечислили, важно все. Но есть и факторы, часто остающиеся вне поля зрения вузовского начальства. К примеру, система ценностей студенчества, на которой базируется мотивация к занятиям. На нее в вузе можно влиять, и влиять серьезно, что потом оказывается важно и работодателю. Необходимо создать климат в студенческой среде, который ориентирует каждого на эффективное в плане образования поведение. Еще важно сформировать высокую культуру университетского сообщества, о чем в некоторых вузах вообще не думают…

Если все это есть и грамотно сведено в систему, студенту остается лишь ее использовать себе во благо. Или уйти в вуз, где можно будет валять дурака, а потом оказаться навсегда на карьерной обочине. У нас продумана и отработана вся студенческая жизнь - от поступления до получения диплома. И запрограммирован успех после вуза. Людям талантливым и целеустремленным это очень нравится.

Испытание «дистанционкой» прошли достойно

- В СПбГУП новый учебный год начнется в дистанционном режиме и учиться так ребята будут минимум месяц. Сложно ли было принять такое решение, ведь вы неоднократно говорили, что удаленное обучение не является образованием?

- Сложно - не то слово. Лично для меня это удар судьбы. Сейчас работаем над тем, как компенсировать студентам потери от «дистанционки». Будем счастливы, если обстановка в стране даст возможность без риска начать очное обучение с 1 октября.

- Вы в принципе были одним из первых, кто серьезно отнесся к коронавирусной угрозе: еще в начале марта запретили в вузе все объятия и рукопожатия. Не поспешили ли сейчас городские власти, открывая вслед за Москвой общественные места и анонсируя традиционное начало учебного года?

- Городскому руководству не позавидуешь. Бывает, приходится выбирать между плохим решением и очень плохим.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

- Каким будет 1 сентября в СПбГУП? До сих пор праздник проходил именно в этот день, несмотря ни на что.

- Лучше не спрашивайте… Поздравим друг друга дистанционно. Сейчас думаем, как эту потерю восполнить.

- В Университете профсоюзов всегда большое внимание уделялось психологическому состоянию студентов, высокие требования к моральному облику. Нет ли тревоги, какими вернутся студенты после затянувшихся каникул и нескольких месяцев «карантина»? Не придется ли воспитывать их заново?

- Тревоги нет. В нашем вузе сформировалась большая культурная традиция достойного поведения. Характерно, что четко и серьезно перешли к дистанционному обучению сто процентов (!) студентов. Не их вина, что эта форма сильно уступает очной. Но люди оказались на высоте. И педагоги, естественно. А для вуза это очень важно.

- Следующей весной - 20 лет с первых Лихачевских чтений, в этом году - 50 лет с момента, когда Дмитрий Лихачев получил звание академика. Будет ли для Университета профсоюзов этот учебный год Годом Лихачева?

- Юбилей чтений, конечно, отметим. А Лихачевский у нас - каждый год. Его идеи во многом определили облик нашего вуза. Думаю, на века.

А в это время

Должна ли школа заниматься воспитанием?

- Вы не раз сетовали, что школа сейчас утратила свой педагогический характер и не занимается больше воспитанием. При этом с 1 сентября в силу вступит Закон о патриотическом воспитании. Своевременно ли он принят? Не получится ли, что не будет этого воспитания в школах и университетам придется восполнять этот пробел?

- Лучше поздно, чем никогда. Я очень недоволен ситуацией с воспитанием в последние 30 лет. Высказывал свою озабоченность лично Владимиру Путину. Речь должна идти не только о патриотическом воспитании, но и о формировании всех сторон личности - от гражданской до эстетической и физической культуры. Рад, что дело сдвинулось к лучшему. Думаю, что наш современный опыт воспитательной работы окажется востребован не только студентами СПбГУП, но и всей страной.