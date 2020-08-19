Новая расцветка и львы в витринах: Как будет выглядеть и когда откроется станция метро «Зенит» в Санкт-Петербурге

Дизайн станции кардинально обновят. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит». Но это – только начало. Помимо названия в ближайшем будущем кардинально изменится еще и ее интерьер – его оформят в стиле легендарного петербургского футбольного клуба. Об этом «Комсомолке» сегодня, 19 августа, рассказал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

- Нам подготовили очень интересный и красочный проект, - отметил Медведев. – Он, с одной стороны, напрямую связан с историей клуба, с другой – уходит корнями в историю Санкт-Петербурга. Я думаю, новый дизайн понравится и самим петербуржцам, и гостям города.

Такой бюро предлагало сделать станцию московского метро «Нижние Мневники». Фото: архитектурное бюро Arch Group

В рамках редизайна вестибюль станции перекрасят в цвета «Зенита» - синий, белый и голубой – а между колоннами установят стеклянные витрины, внутри которых разместят скульптуры львов. Кроме того, на стенах появится символика футбольного клуба. Какие-либо иные подробности проекта пока не сообщаются – по словам Александра Медведева, презентация обновленного интерьера состоится «в самое ближайшее время». Известно лишь, что за его разработку отвечает московское архитектурное бюро Arch Group, тяготеющее в своих проектах к металлу и стеклу. В самом бюро комментировать проект станции «Зенит» отказались. Но составить примерное представление о том, что можно получиться, можно, если посмотреть на концепции других станций, над интерьерами которых трудились специалисты Arch Group – «Нижние Мневники» и «Спартаковская».

А такой - «Спартаковскую». Фото: архитектурное бюро Arch Group

Между тем в пресс-службе клуба отмечают, что проект еще до конца не готов, а потому раскрывать какие-либо существенные детали сейчас не имеет смысла.

- Проект визуализации станции находится еще на обсуждении у рабочей группы – состав участников и бюджет еще не утверждены, - пояснил «Комсомолке» руководитель пресс-службы Антон Макаренко. - Однако уже сейчас есть понимание, что обновлённый облик станции будет исполнен в близкой для петербургских болельщиков символике. Поэтому мы благодарны городским властям, решение, которые они приняли в год 95-летия клуба, когда команда выиграла 3 трофея, очень важно для города как культурного и спортивного центра России.

Между тем сама станция откроется для пассажиров еще не скоро: подождать, по словам пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», придется как минимум до конца месяца. За это время на станции закончат все работы по устранению неполадок, а в остальном метро переделают карты и схемы с учетом нового названия.