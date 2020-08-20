Ближе к небу: Зачем Петербургу высотные доминанты

Так может преобразиться территория у Смольного собора. Фото: Юлия Михайлова.

ПОДАРОК СОЗДАТЕЛЯ

Петербург часто называют плоским, но другим он стать и не мог. Петр I заложил город на равнине дельты Невы и установил жесткие правила градостроительства. Достаточно вспомнить застройку «единой фасадой» и распоряжения возводить дома вдоль улиц по «красным линиям и в один горизонт».

И все-таки архитекторы неустанно работали над обликом Петербурга, подчеркивая его плоский ландшафт высотными доминантами - шпилями, башенками, куполами церквей и соборов. Такие исторические высотки ничуть не вредили образу города, наоборот, они подчеркивали «небесную линию» Северной столицы. Петропавловский собор (122,5 м), Исаакиевский собор (101,5 м), Смольный собор (93,7 м), Спас на Крови (81 м), Троице-Измайловский собор (80 м), Адмиралтейство (72 м), Казанский собор (71,6 м). Разве можно представить город на Неве без этих величественных строений? Кстати, этот список далеко не полный: многие исторические доминанты, которые когда-то в него входили, со временем были утрачены, например, церкви, снесенные после революции.

Фото: Юлия Михайлова.

БОЛЬШЕ КРАСОТЫ

О том, что Петербургу не хватает высотных доминант, периодически говорят и архитекторы, и историки, и сами горожане. Вопрос в том, каких и где. Понятно, что долговязый новострой облик города вряд ли украсит. А вот если представить, как бы выглядел силуэт Северной столицы, если бы на нем вновь появились очертания снесенных Спаса на Сенной, Благовещенской церкви на площади Труда, Покровской церкви на площади Тургенева… Или, например, так и недостроенная из-за смерти Елизаветы Петровны колокольня Смольного собора, которая изначально задумывалась как самое высокое сооружение в России.

Растрелли, приступивший к строительству Смольного собора в 1749 году, мечтал возвести рядом с ним многоярусную колокольню высотой 140 метров! В сочетании с Петропавловским собором и Адмиралтейством она завершила бы формирование уникальной «небесной линии» города. Частично колокольня была построена, но окончательно реализовать идею великого зодчего помешали политические и финансовые причины. Правда, в последнее время некоторые культовые сооружения в Петербурге начинают восстанавливать. Есть шанс и у колокольни Смольного, тем более что ее фундамент сохранился и возведение основного здания станет, по сути, продолжением строительства XVIII века. Проект инициировал Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в СанктПетербурге, который уже восстановил церковь Пресвятой Троицы в киновии Александро-Невской лавры, воссоздает церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (с грошиками), а также работает над установкой памятного знака в честь первой петербургской церкви на Троицкой площади.

- Великий зодчий задумал создание архитектурной доминанты, и будет правильно, если нам удастся завершить его замысел, реализовать ансамбль Смольного именно в том виде, в каком его видел Растрелли. Это будет настоящий подарок городу. Примеры многолетнего строительства в мировой практике есть: храм Святого Семейства в Барселоне строится больше ста лет - знаменитый проект Антонио Гауди достраивают современные архитекторы, - говорит председатель ассоциации архитекторов «Архсоюз Капитель» Михаил Копков.

Фото: Юлия Михайлова.

К МЕСТУ И В ТЕМУ

Любой новый проект вызывает у петербуржцев настороженность, и это вполне объяснимо. Слишком много примеров, когда облик города пополняли откровенно чужеродные и даже уродливые новостройки. Но архитектура Растрелли хорошо впишется в место, для которого она и была изначально задумана. У Петербурга появится новая градостроительная доминанта, которая украсит город.

- Основные вертикали Петербурга - Исаакиевский собор, Петропавловская крепость и Адмиралтейство - сосредоточены в сердце Петербурга, и при Растрелли они уже были. Когда зодчий проектировал колокольню в излучине Невы, он хотел обогатить восточную часть города еще одной вертикалью. Я считаю, если мы воссоздаем некоторые объекты, например, храм Христа Спасителя, который был снесен, идея построить колокольню - очень интересная и, главное, не чуждая Петербургу. Возможно, вначале этот проект будет непривычен горожанам, но по форме и своему образу он прекрасно впишется в барочноклассический центр Петербурга, - считает архитектор, историк архитектуры Сергей Мержанов.