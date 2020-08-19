"Зенит" победил ЦСКА со счетом 2:1 благодаря дублю Сердара Азмуна. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Зенит» не без труда победил ЦСКА в первом домашнем матче РПЛ сезона 2020-2021 со счетом 2:1. Этот поединок соперники начинали в статусе лидеров турнирной таблицы, набрав по 6 очков в прошлых играх.

Встреча стартовала достаточно активно с обеих сторон. Однако первыми отличились сине-бело-голубые. На 19-й минуте Артем Дзюба умело выиграл верхний мяч и перенаправил его точно на ногу Сердара Азмуна, набегавшего в штрафную Акинфеева. Иранец пробил точно над головой голкипера армейцев – 1:0.

Лучшие бомбардиры прошло сезона забили по 17 мячей. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Ответ от ЦСКА не заставил долго ждать. На себя взял игру лидер команды Никола Влашич, восстановившийся от травмы. Хорват протащил мяч до штрафной Кержакова, освободился от опекающего защитника и забил красивейший гол в дальний верхний угол – 1:1. Концовка первого тайма прошла на равных. Еще один голевой момент имел Влашич, но вратарь «Зенита» не без труда перевел мяч на угловой. Свое слово мог сказать и Юрий Жирков, который пробил рядом со штангой.

В целом, первая половина игры прошла без грубости, если не считать 3 желтых карточек ЦСКА и момент, когда Дриусси кинул со всего маху мяч прямо в лицо Марио Фернандесу, выбрасывая аут.

Вот так встречали фанаты "Зенита" клуб на первой домашней игре в новом сезоне.

Второй тайм начался по сценарию первого. Остроты было достаточно от тех и других, но, чуть погодя, «Зенит» завладел инициативой. В один момент лидер атак ЦСКА Никола Влашич получил повреждение и вышел за бровку к медикам. Когда армейцы были вдесятером, сине-бело-голубые прекрасно разыграли угловой. В конце комбинации Азмун точным ударом отправил мяч в сетку на 69 минуте – 2:1. Спустя 40 секунд Малком мог забить и третий гол, но его накрыли защитники армейцев.

Армейцы провели 5 замен, но они не дали результата. В конце матча «Зенит» делал опасные контратакующие выпады и мог отличиться еще раз, но этого не вышло. В последние минуты несколько опасных моментов имел и ЦСКА, заставляя заметно нервничать Семака и его тренерский штаб. Однако итог – очередные три очка в копилку петербургского клуба и лидерство в турнирной таблице.

Добавим, что этот матч оказался первым для легенды сине-бело-голубых Александра Анюкова в качестве тренера. Следующим соперником «Зенита» станет «Тамбов». Игра пройдет в субботу 22 августа на «Газпром Арене».