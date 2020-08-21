«Заражают даже рыб»: ученые из Санкт-Петербурга помогли открыть десятки новых коронавирусов

Ученые из Санкт-Петербурга помогли открыть десятки новых видов коронавирусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирусы знакомы ученым на протяжении уже по меньшей мере шестидесяти лет, но все равно преподносят сюрпризы. До недавних пор в этом семействе официально числилось только 43 вида вирусов, к которым относился и наделавший шуму на планете SARS-CoV-2. Однако, как показали недавние исследование, на деле их намного больше. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказала заместитель директора Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ Алла Лапидус.

СОБРАТЬ И ИЗУЧИТЬ

Уникальное открытие стало возможным благодаря флагманской разработке Центра – геномном сборщике SPAdes. Эта программа позволяет ученым из отдельных фрагментов генома (например, бактерий, грибов или вирусов) собрать правильную полную цепочку и выяснить, откуда исследуемый организм возник, как он развивается, какие сильные и слабые стороны имеет. Ранее SPAdes успешно применяли во время вспышки лихорадки Эбола в Конго, менингита в Гане, Ближневосточного респираторного синдрома в Саудовской Аравии и так далее. Теперь дело дошло и до SARS-CoV-2.

К семейству коронавирусов относится и SARS-CoV-2, вызвавший мировую пандемию. Фото: Артем КИЛЬКИН

- К нам на протяжении нескольких месяцев поступали вопросы от ученого сообщества о том, как лучше при помощи Spades собирать геномы коронавирусов, - вспоминает Лапидус. – Так для нашей программы появился специальный модуль – coronaSPAdes.

Первым делом новую разработку опробовали на открытых хранилищах данных – репозитариях, куда ученые со всего мира отправляют свои результаты расшифровки геномов различных существ. Результаты оказались обескураживающими.

- Репозитарии работают так – скажем, некий ученый исследует какую-нибудь рыбку, - объясняет Лапидус. – Ему нужно, чтобы рыбку можно было разводить, и она бы при этом не болела. Он расшифровывает ее геном, ищет там интересующую его информацию, а потом отправляет все полученные в процессе исследования данные в репозитарий. Но дело в том, что эти данные – гигантские массивы данных – оказываются не полностью исследованными. Ведь нашего ученого интересовал лишь маленький кусочек. И если в них покопаться, можно обнаружить очень много интересного.

На сегодняшний день коронавирусом SARS-CoV-2 заразилось почти 21 500 000 человек по всему миру. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ОПАСНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ»

Изучив информацию из репозитария при Национальном институте здоровья в США, ученые выяснили, что помимо 43 известных коронавирусов на свете существует еще как минимум несколько десятков неизученных. Некоторые из них живут в летучих мышах, некоторые – в панголинах; есть и такие, которые в качестве «инкубаторов» выбирают рыб. По некоторым данным, есть и такие, которые

- Насколько они опасны – сказать пока сложно, - констатирует Лапидус. – Для этого нужно в первую очередь нужно больше данных для изучения и понять как давно они циркулируют в природе. Если вирус достаточно «свежий», то да, его, возможно, стоит опасаться и обратить на него особое внимание с точки зрения его переселения в человека. Если же он живет среди нас уже достаточно давно, то, скорее всего, и опасности никакой не представляет.

Некоторые из "новооткрытых" вирусов, по предварительным данным, способны жить крупном рогатом скоте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Точно так же пока не известно, способны ли новые вирусы передаваться от животных, в которых они размножаются, к человеку, и если способны, то как будут вести себя в его организме. Такая работа тоже запланирована – ученые надеются приступить к ней в обозримом будущем.

Напомним: пандемия SARS-CoV-2 охватила мир в феврале-марте этого года. Предположительно, вирус образовался в результате «встречи» летучих мышей и броненосцев-панголинов на сельскохозяйственном рынке китайского города Ухань. На данный момент в мире зарегистрировано общей сложности 21 447 702 человека, инфицированных SARS-CoV-2. 771 204 из них скончались.