Школа по расписанию: Все, что нужно знать об учебном годе в Санкт-Петербурге 2020

Каждая школа составляет свой график прихода детей на занятия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Меньше двух недель до начала учебного года. Школы Петербурга постепенно публикуют новые документы, новые графики, по которым ученики и учителя будут жить, как минимум, до нового года. Но понятней не становится, пока что вопросов больше, чем ответов. Отвечаем на самые популярные.

Во сколько будут начинаться уроки?

Каждая школа составляет свой график прихода детей на занятия. У каждого класса индивидуальный образовательный маршрут.

- В 179 больших школах Петербурга будет организован процесс обучения по смещенному графику, - рассказала на пресс-конференции в ТАСС врио председателя комитета по образованию Ирина Асланян. – Все индивидуально: где-то отдельные классы будут приходить ко 2-3 уроку, у кого-то это получится ближе ко второй смене. В некоторых школах, по согласованию с родителями, часть уроков организуют в дистанционном формате. Просим родителей и педагогов отнестись к этому с пониманием.

Добавим, что в других школах расписание, наоборот, сдвинулось на «пораньше». Так, например, вместо 9 часов утра первый урок у начальной школы начинается в 8.30.

Будут ли работать продленки?

Группы продленного дня в школах часто сборные, в одной-двух – ребята со всей параллели. Теперь это запрещено, но и отказаться от продленки – плохая идея.

- Было принято решение формировать группы продленного дня с сохранением учебных коллективов, - рассказала Ирина Асланян.

То есть, на каждый класс своя продленка. Это сейчас большая головная боль директоров школ: столько педагогов-воспитателей у многих нет. Поэтому в некоторых учебных заведениях уже приняли решение сократить продолжительность пребывания учеников 2-4 классов на продленке. Так что родителям, которые работают допоздна придется решить вопрос: кто будет забирать детей из школы.

Не исключено, что дистанционное образование еще вернется. Фото: Кирилл Кудрявчев

Вернется ли дистанционное обучение?

Как бы нам ни хотелось отрицательно ответить на этот вопрос, лукавить не будем: все возможно. Произойдет это, если в Петербурге серьезно ухудшится эпидемиологическая обстановка.

- Увеличится заболеваемость коронавирусом, снизится число свободного коечного фонда для таких больных, - перечислила признаки ухудшения заместитель начальника Отдела санитарного надзора по вопросам надзора за условиями воспитания и обучения детей Управления Роспотребнадзора по Петербургу Полина Слесаренко.

Но пока что учебный год система образования начинает в очном режиме.

- Никакой подмены не будет: это жесткая позиция и министерства просвещения, и комитета по образованию, - говорит Ирина Асланян. – Дистанционные технологии, наработанные нами весной, будут не заменять, а дополнять традиционный процесс.

Что касается упорных слухов о закрытии школ с 20 сентября, чиновник уверена – они порождены опросами, которые проводятся внутри учебных заведений.

- Не нужно сейчас об этом беспокоиться, - попросила Асланян. – Если мы готовимся к возможному ухудшению ситуации, это не значит, что она наступит. Но опыт показал, что готовиться нужно ко всему заранее.

Отметим, что это касается только обычного образования. Что делать с дополнительными занятиями, в Петербурге до сих пор не решили.

Нужно ли в школах носить маски?

Ученикам сидеть в масках на уроках не обязательно, это по желанию родителей. Учителей тоже не обязывают. Единственные, кто точно должен быть в масках и перчатках – сотрудники столовых.

- Учителям, мы можем только рекомендовать носить маски, - говорит Полина Слесаренко. – И настоятельно рекомендуем это делать, нам очень важно защитить их, тем более что они в группе риска. Также как и прививку от коронавируса, мы будем в первую очередь рекомендовать делать медицинским и педагогическим работникам.

Ирина Асланян добавила, что некоторые школы закупили для учителей защитные экраны. Если же педагог не хочет пользоваться ни маской, ни экраном, то ему нужно стараться максимально соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности.

Ребятам из некоторых школ придется приходить в школу заранее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Можно ли перевести ребенка на домашнее обучение, если страшно отпускать его в школу?

Да, среди тех, кто просит наконец-то открыть школы, есть и те, кто хотели бы оставить детей дома, пока страшное слово «коронавирус» не исчезнет из нашей жизни или хотя бы станет менее страшным. Но можно ли это?

- Полноценное обучение на дому, когда к ребенку приходят учителя или же занимаются с ним индивидуально дистанционно может быть организовано только по медицинским показаниям, - подчеркнула Ирина Асланян. – Тем, кто опасается водить детей в школы, по согласованию с администрацией учебного заведения, возможно оставить детей дома. Но нужно понимать, что мы в таком случае не можем возлагать на учителя двойную нагрузку: чтобы он и выполнял план в классе, и занимался с ребенком отдельно. Он, конечно, будет принимать участие, может давать задания, проверять их, но родители должны понимать всю свою ответственность в такой ситуации.

Будут ли отменены олимпиады?

Осенью стартуют школьные, а затем и региональные этапы Всероссийских олимпиад. Для учеников, особенно старших классов, это очень важные события, которые помогут набрать дополнительные баллы для поступления в вузы. Отменить их никак нельзя.

- Школьные и районные этапы нельзя считать массовым мероприятием, - говорит Ирина Асланян. - При обеспечении условий они будут проведены в срок.

Как пройдет праздник 1 сентября?

Этот вопрос пока еще прорабатывается. Пока что известно, что на линейках, если они будут, разрешено присутствовать первым и одиннадцатым классам.

- Она должна длиться не более 30 минут, на открытом воздухе, а все родители в средствах индивидуальной защиты, - добавила Асланян.

Как будет проходить «утренний фильтр»?

Ответственные дежурные по утрам будут измерять температуру каждому ученику, который идет на занятия.

- Если у школьника повышена температура или же сотрудник видит явные признаки заболевания, ребенка либо изолируют в специальное помещение до приезда родителей или скорой, либо его осмотрит школьный медработник, - пояснила Полина Слесаренко. – Обычно школьные врачи знают об особенностях здоровья того или иного ребенка и не допустят, чтобы, например, школьник с аллергическим ринитом, был отправлен домой.

Как будут обрабатывать кабинеты со специальным оборудованием и другие общие помещения?

Для кабинетов, в которых так или иначе за день бывают разные классы, установят специальный график работы. Так, после каждого урока – обычного или сдвоенного – будет сделан перерыв, чтобы обработать кабинет перед приходом другого класса. Это же касается спортзалов и бассейнов: один урок – один класс. После него перерыва для обработки и раздевалок, и самого зала.

- При этом не допускается сбор средств с родителей на дезинфицирующие средства и мероприятия! – подчеркнула Ирина Асланян.