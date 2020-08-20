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«Взбесившиеся» веснушки и гнойники: Дерматологи Санкт-Петербурга спасают людей после обязательного масочного режима

Специалисты отмечают, что после того, как горожане стали яростно защищаться от коронавируса, выросло количество редких кожных заболеваний
Алина ЧемерисАлина ЧемерисАлинаЧемерис
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Синтетические перчатки и маски создают отличную среду для развития опасных бактерий

Синтетические перчатки и маски создают отличную среду для развития опасных бактерий

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кровавые гнойники, «взбесившиеся» веснушки, которые внезапно начинают разрастаться, и даже предраковые заболевания кожи – этим летом болезни, с которыми раньше дерматологи сталкивались редко, начали активно атаковать петербуржцев. В частности, тех, кто прилежно соблюдает перчаточно-масочный режим и готов целыми днями прятаться от внешнего мира под «антиковидной» защитой. Журналист «КП-Петербруг» поговорил с врачом-дерматологом Марият Мухиной, чтобы выяснить, что могло повлиять на резкий рост кожных болезней, которые, казалось бы, давно уже оставили в покое и медиков, и их пациентов.

Клетки начинают мутировать

Истерия с ношением масок и перчаток началась, когда людям объявили, что эти средства помогают снизить риск заражения коронавирусом. Но ведь не ковидом единым сытится мир инфекций и бактерий. Как поясняет Марият Мухина, постоянное ношение перчаток и масок создают среду, в которой прекрасно себя чувствуют опасные микроорганизмы, приводящие к серьезным заболеваниям.

В клинике Марият Мухиной выявлять редкие кожные болезни стали на 30% чаще

В клинике Марият Мухиной выявлять редкие кожные болезни стали на 30% чаще

Фото: из архива героя публикации

- Все дело здесь в мельчайших частицах микроплатика. Ученые давно говорят об этой опасности, - поясняет медик. – Эти частицы проникают в клетку, травмируют ядро и вызывают мутации, к примеру, родинок и папиллом. Сейчас мы разгребаем повальное количество дерматитов, у людей снижается иммунитет к кожному клещу, стрептококкам и стафилококкам.

Из-за этих мутаций легкие симптомы начали трансформироваться в более тяжелые, и теперь постепенно «на арену» выходят вирусные и даже раковые болезни.

- У некоторых пациентов усиливается базалиома – онкологическое заболевание. Оно не дает метастаз, но разъедает лицо так, что приходится удалять носы и вырезать щеки, - говорит Марият Мухина. – Кроме того, на коже появляются различные злокачественные наросты, а гнойники могут осложняться бородавчатым туберкулёзом, тоже достаточно редким заболеванием. Еще бывает так: простая веснушка начинает накапливать пигмент, превращается в нарост, и все это сопровождается предраковым меланозом Дюбрея. А это уже опасно.

так выглядит карвиноидный папилломатоз кожи. Это своего рода опухоль - злокачественный нарост

так выглядит карвиноидный папилломатоз кожи. Это своего рода опухоль - злокачественный нарост

Фото: из архива героя публикации

Как отмечает медик, вспышка кожных заболеваний началась, когда на улице стало солнечно – примерно с середины лета. Повлиял его величество ультрафиолет. В связи с этим работы прибавилось и у Марият Мухиной: по словам врача, число тех, кто обращается за помощью, выросло на 10%.

- И это только те, кто дошел до врача. Ведь у наших людей пока ничего не болит, они не идут за помощью, - объясняет доктор. – Однако у нас есть пациенты, которых мы ведем, и выявлять редкие кожные болезни мы у них стали на 30% чаще.

Маски из натуральной ткани

Одна из главных ошибок пациентов, как говорит Марият Мухина, заключается в том, что они носят синтетические маски и перчатки целый день. Ведь пластик для организма – материал чужеродный и не предназначен для постоянного плотного контакта с кожей. Кроме того, частицы микропластика попадают и в дыхательные пути, и последствия этого, уверена врач, еще дадут о себе знать.

если целыми днями носить "антиковидную" защиту, можно заработать даже рак кожи

если целыми днями носить "антиковидную" защиту, можно заработать даже рак кожи

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я сама уже перешла на маски из натуральных тканей, - делится доктор. – По-хорошему, их должно быть несколько. Вообще, чтобы избежать кожных болезней, нужно носить не только натуральные маски, но и одежду стараться выбирать несинтетическую.

Особое внимание профилактике кожных болезней следует уделять людям старше 60 лет. У них иммунитет хуже, чем у молодых, и они больше подвержены риску.

- Конечно, нужно соблюдать гигиену, чаще быть на свежем воздухе и, оказавшись на солнце, пользоваться защитным кремом, - рекомендует Марият Мухина. – Также важно следить за количеством в крови витаминов групп A, B, D, E. Большую роль играет и правильное питание. А вот алкоголь и курение лучше исключить. Все это ухудшает иммунитет.

Если вы понимаете, что перестать носить маску не готовы, то лучше пусть она будет из натуральной ткани

Если вы понимаете, что перестать носить маску не готовы, то лучше пусть она будет из натуральной ткани

Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один важный момент, отмечает медик, - наличие так называемого паспорта кожи. Сделать его можно у дерматолога. Врач внимательно осмотрит пациента и занесет в карту все, что есть у него на коже. Потом остается только каждый год приходить на осмотр, чтобы доктор сравнил, что изменилось. Недавно благодаря этому методу Марият Мухина смогла вовремя выявить у своих пациентов меланому.

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