«Взбесившиеся» веснушки и гнойники: Дерматологи Санкт-Петербурга спасают людей после обязательного масочного режима

Синтетические перчатки и маски создают отличную среду для развития опасных бактерий Фото: Артем КИЛЬКИН

Кровавые гнойники, «взбесившиеся» веснушки, которые внезапно начинают разрастаться, и даже предраковые заболевания кожи – этим летом болезни, с которыми раньше дерматологи сталкивались редко, начали активно атаковать петербуржцев. В частности, тех, кто прилежно соблюдает перчаточно-масочный режим и готов целыми днями прятаться от внешнего мира под «антиковидной» защитой. Журналист «КП-Петербруг» поговорил с врачом-дерматологом Марият Мухиной, чтобы выяснить, что могло повлиять на резкий рост кожных болезней, которые, казалось бы, давно уже оставили в покое и медиков, и их пациентов.

Клетки начинают мутировать

Истерия с ношением масок и перчаток началась, когда людям объявили, что эти средства помогают снизить риск заражения коронавирусом. Но ведь не ковидом единым сытится мир инфекций и бактерий. Как поясняет Марият Мухина, постоянное ношение перчаток и масок создают среду, в которой прекрасно себя чувствуют опасные микроорганизмы, приводящие к серьезным заболеваниям.

В клинике Марият Мухиной выявлять редкие кожные болезни стали на 30% чаще Фото: из архива героя публикации

- Все дело здесь в мельчайших частицах микроплатика. Ученые давно говорят об этой опасности, - поясняет медик. – Эти частицы проникают в клетку, травмируют ядро и вызывают мутации, к примеру, родинок и папиллом. Сейчас мы разгребаем повальное количество дерматитов, у людей снижается иммунитет к кожному клещу, стрептококкам и стафилококкам.

Из-за этих мутаций легкие симптомы начали трансформироваться в более тяжелые, и теперь постепенно «на арену» выходят вирусные и даже раковые болезни.

- У некоторых пациентов усиливается базалиома – онкологическое заболевание. Оно не дает метастаз, но разъедает лицо так, что приходится удалять носы и вырезать щеки, - говорит Марият Мухина. – Кроме того, на коже появляются различные злокачественные наросты, а гнойники могут осложняться бородавчатым туберкулёзом, тоже достаточно редким заболеванием. Еще бывает так: простая веснушка начинает накапливать пигмент, превращается в нарост, и все это сопровождается предраковым меланозом Дюбрея. А это уже опасно.

так выглядит карвиноидный папилломатоз кожи. Это своего рода опухоль - злокачественный нарост Фото: из архива героя публикации

Как отмечает медик, вспышка кожных заболеваний началась, когда на улице стало солнечно – примерно с середины лета. Повлиял его величество ультрафиолет. В связи с этим работы прибавилось и у Марият Мухиной: по словам врача, число тех, кто обращается за помощью, выросло на 10%.

- И это только те, кто дошел до врача. Ведь у наших людей пока ничего не болит, они не идут за помощью, - объясняет доктор. – Однако у нас есть пациенты, которых мы ведем, и выявлять редкие кожные болезни мы у них стали на 30% чаще.

Маски из натуральной ткани

Одна из главных ошибок пациентов, как говорит Марият Мухина, заключается в том, что они носят синтетические маски и перчатки целый день. Ведь пластик для организма – материал чужеродный и не предназначен для постоянного плотного контакта с кожей. Кроме того, частицы микропластика попадают и в дыхательные пути, и последствия этого, уверена врач, еще дадут о себе знать.

если целыми днями носить "антиковидную" защиту, можно заработать даже рак кожи Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я сама уже перешла на маски из натуральных тканей, - делится доктор. – По-хорошему, их должно быть несколько. Вообще, чтобы избежать кожных болезней, нужно носить не только натуральные маски, но и одежду стараться выбирать несинтетическую.

Особое внимание профилактике кожных болезней следует уделять людям старше 60 лет. У них иммунитет хуже, чем у молодых, и они больше подвержены риску.

- Конечно, нужно соблюдать гигиену, чаще быть на свежем воздухе и, оказавшись на солнце, пользоваться защитным кремом, - рекомендует Марият Мухина. – Также важно следить за количеством в крови витаминов групп A, B, D, E. Большую роль играет и правильное питание. А вот алкоголь и курение лучше исключить. Все это ухудшает иммунитет.

Если вы понимаете, что перестать носить маску не готовы, то лучше пусть она будет из натуральной ткани Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один важный момент, отмечает медик, - наличие так называемого паспорта кожи. Сделать его можно у дерматолога. Врач внимательно осмотрит пациента и занесет в карту все, что есть у него на коже. Потом остается только каждый год приходить на осмотр, чтобы доктор сравнил, что изменилось. Недавно благодаря этому методу Марият Мухина смогла вовремя выявить у своих пациентов меланому.