«Ситуация нештатная»: положение экипажа МКС, где случилась утечка воздуха, оценил Герой России Андрей Борисенко

На Международной космической станции случилась утечка воздуха. Фото: Wikipedia, общественное достояние

Тревожная новость разлетелась вечером 20 августа по российским и мировым информагентствам – на МКС, где в данный момент находятся три человека, зафиксирована утечка кислорода. Подробной информации об инциденте пока нет – известно лишь, что неполадка произошла в американском сегменте станции. О том, насколько это опасная ситуация, и как с ней справиться в космосе, «КП-Санкт-Петербург» рассказал летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

- Утечка воздуха входит в число так называемых расчетно-нештатных ситуаций, - отметил космонавт. – Это значит, что она, конечно, представляет собой ЧП, но космонавты к ней готовы и знают, как нужно действовать. Существует специальный комплекс мер по защите экипажа и устранению такой неполадки – каждым участником экспедиции он изучен и многократно повторен еще на Земле, на этапе подготовки к полету.

По словам Борисенко, утечка воздуха – ситуация редкая, но отнюдь не уникальная.

В числе прочих на орбите Земли находится петербургский космонавт Иван Вагнер. Фото: vk.com/ivan_mks63

- Однажды такая неполадка произошла на станции «Мир», - вспоминает космонавт. – Во время стыковки со станцией корабля «Прогресс» произошла разгерметизация одного из модулей. Его просто изолировали, и станция функционировала в штатном режиме, но без этого модуля.

Тем более, продолжает наш собеседник, на МКС существует несколько степеней контроля за техническим состоянием станции – и в том числе за уровнем кислорода внутри модулей.

- За этим следят очень сложные системы и датчики, - объясняет Борисенко. – Кроме того, у космонавтов есть специальные приборы, никак не связанные с основными контрольными системами, при помощи которых они могут в любой момент замерить уровень давления внутри станции самостоятельно и определить утечку. Наконец, все процессы на станции контролируются с Земли, из Центра управления полетами. В случае необходимости они сами свяжутся с экипажем и попросят их произвести дополнительные обследования.

В целом, констатирует космонавт, на данный момент слишком мало информации, чтобы как-то анализировать ситуацию и делать какие-то далеко идущие выводы.

- У меня было правило, - отмечает летчик. – Когда я отправлялся в экспедицию, я всегда говорил жене: «Если вдруг объявят, что что-то там, на МКС, случилось – ничему не верь. Дождись, пока я сам позвоню и все расскажу». Тут – точно такой же принцип. Дождемся официальных комментариев.