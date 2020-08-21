Элитный ресторан «Паруса» сгорел ночью на Петровской косе

От видового ресторана остался только обгорелый остов. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Серьезнейший пожар, произошедший в ночь на 21 августа в Петроградском районе Петербурга, практически полностью уничтожил элитный ресторан «Паруса». Заведение, расположенное на стрелке Петровской косы, полыхало на площади в 700 квадратных метров.

- В 02:52 выезд по адресу: Петровская Коса дом 9, ресторан «Паруса». В 03:03 ранг пожара повышен до номера 1БИС. Горит отдельно стоящее здание, со слов охраны людей внутри нет, - сообщала пресс-служба петербургского управления МЧС.

Из ресторана открывался вид на "Газпром Арену". Фото: vk.com/parusagroup

Уже через несколько минут степень опасности пожара была повышена, так как, по словам все тех не охранников, в помещении могли находиться баллоны с газом. В 3:48 пламя тушили по номеру 2БИС. И лишь еще через 20 с лишни минут огонь удалось локализовать.

В 4:11 ранг был снижен до №1БИС, а в 5:59 - до первого номера. Сейчас на месте ЧП идет проливка обгорелых остатков здания, работают пожарные дознаватели, которые должны установить причины пожара.

Всего на месте ЧП работала 21 единица техники и 76 человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало.