Дрозденко решил проблему обманутых дольщиков и разрушенных детсадов в Гатчине

Глава Ленобласти проверил, как обстоят дела в будущей столице региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гатчина претендует на звание столицы Ленобласти, а значит, должна быть лицом всего региона. На днях губернатор Александр Дрозденко проверил, как обстоят дела в городе. Одним из первых объектов для инспекции стал новый ЖК «Высший пилотаж». Сине-бело-черное здание больше похоже на бизнес-центр. Однако это не - обычное прочтение архитекторов отлично вписалось в обжитой район. Журналистов и главу региона у входа встречали девушки, одетые как стюардессы, - название ЖК говорящее, да и улица имени Авиатриссы Зверевой, где построен дом, тоже. Когда-то здесь находился один из первых в России аэродромов.

- Нам удалось добиться появления дома комфорт-класса по доступной цене. Знаю, что почти все квартиры в нем уже выкуплены, - сказал губернатор Ленинградской области. - Но самое главное, что до конца года в Гатчине мы полностью закроем проблему обманутых дольщиков. Проблему удалось решить благодаря сотрудничеству с застройщиком «СЗ «Лидер»: участок земли под новый ЖК он получил в обмен на доведение до ума долгостроев, а именно проблемного дома 17 по улице Генерала Кныша на 196 квартир, который бросила другая компания.

Еще в процессе два дома в этом же районе. Всего в Ленобласти четырнадцать соглашений с инвесторами на достройку проблемных домов за компенсационные участки. Однако в Гатчине не только строят новые объекты, но и восстанавливают старые. Так, бывший железнодорожный детский сад, который находится в исторической части города, получил вторую жизнь.

- Фото: Олег ЗОЛОТО

- Помню, как первый раз сюда приехал: все было разрушено, разбито, - отметил губернатор, когда вошел в отремонтированное дошкольное учреждение. - Я тогда обратился в РЖД с просьбой продать здание. Однако, увидев, в каком состоянии сооружение, в компании приняли грамотное решение и передали нам его безвозмездно. Вот посмотрите: сегодня это красивый детсад, который точно станет для малышей вторым домом. И это лишь один из примеров: старые детские сады в области, которые не приватизированы, мы сейчас возвращаем под целевое назначение. Один из первых выкуплен в Тосно. Затем - в Луге.