Иммунитет к коронавирусу выработался у 80 процентов переболевших в Ленобласти

67 мобильных комплексов продолжают свое путешествие Фото: правительство Ленобласти

ОБЪЕХАТЬ ВСЮ ОБЛАСТЬ

Акция «Ленинградское здоровье» стартовала в Ленобласти 4 августа. 67 мобильных комплексов: передвижные амбулатории, поликлиники, мобильные маммографы и флюорографы - разъехались по городам и весям региона, чтобы провести «постковидную» диспансеризацию и составить медицинскую карту региона.

- Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать финансирование здравоохранения, - пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, инспектируя готовые отправиться в путь мобильные комплексы. - В то же время мы будем видеть: где есть отклонения от средних показателей в худшую сторону, значит, на эту территорию надо обратить особое внимание.

Принимать пациентов отправились ведущие специалисты Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ): кардиологи, гематологи, ревматологи, офтальмологи, эндокринологи, нефрологи, урологи, сосудистые хирурги и многие другие врачи.

- Мы знаем, как ждали этих консультаций наши пациенты во время эпидемиологических ограничений, и сейчас планируем объехать всю область, облегчив нашим жителям доступ к столь необходимой им медицинской помощи, - говорит главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина.

Тосненский, Приозерский, Всеволожский районы, Гатчина и Волосово, Кировск и Рощино. За десять дней - десятки населенных пунктов. Всего же в планах до середины сентября – восемьсот мест. В Киришах работу комплексов еще раз проверил губернатор.

- Ленинградская областная клиническая больница оказывает не только высокотехнологическую медицинскую помощь, но и консультации, - отметил Дрозденко. - Мы делаем качественную медицину доступной жителям даже самых отдаленных населенных пунктов.

Большая часть выявленных сейчас заболеваний относится к болезням системы кровообращения Фото: правительство Ленобласти

СЕРЬЕЗНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ

Подводя первые итоги акции, глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин рассказал, что за десять дней врачи осмотрели более 3,8 тысячи жителей. Только на ближайший месяц запланировано 1,5 тысячи мобильных выездов. В некоторые населенные пункты медики будут возвращаться несколько раз.

- Мы считаем, что акция стартовала успешно и только набирает обороты, мы видим отклик людей, - рассказал журналистам на пресс-конференции в ТАСС Сергей Вылегжанин. - По первым итогам мы не видим существенных отклонений в состоянии здоровья жителей Ленобласти, хотя и были ограничения по приему в медучреждениях. Мы хотим знать, здоровы ли ленинградцы. Мы увидим основную картину после пандемии и только потом перейдем на обычный режим работы.

Чиновник добавил, что большая часть заболеваний, которые сейчас выявляют специалисты, относится к болезням системы кровообращения. Многие жители жалуются на повышенное давление.

- В рамках анкетирования, которое мы проводим, выявлено достаточно большое количество факторов риска. Мы можем выстраивать программу профилактики и предупреждения дальнейшего развития заболеваний для каждого человека, - уточнил Вылегжанин.

ЭПИДЕМИЯ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Еще одна особенность этой диспансеризации «на колесах»: в любой из мобильных амбулаторий можно сделать экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Такая возможность по поручению губернатора была добавлена ко всем профосмотрам и этапам диспансеризации. Сейчас в области уже провели 1,7 тысячи таких тестов, всего же их планируют сделать 20-25 тысяч, чтобы понять, как развивается в регионе пандемия и начал ли уже формироваться коллективный иммунитет.

- У 80 процентов переболевших коронавирусом ленинградцев, тех, у которых был положительный ПЦР-тест, сейчас обнаружены антитела, - рассказал Сергей Вылегжанин. - При этом мы выявляли людей и с иммуноглобулинами М, то есть в острой фазе болезни. Это тестирование показало, что распространение пандемии имеет место. Нам крайне важно знать, кто у нас переболел, а кто сейчас болеет.

Эти данные глава комитета назвал крайне важными в преддверии сезона ОРВИ и гриппа, который уже не за горами. В области хотят серьезно подготовиться к предстоящему периоду.

- Данные о том, что у человека есть антитела к коронавирусу, позволят менять тактику госпитализации, маршрутизации, обследования, - объяснил Сергей Вылегжанин. - Это не наука, а абсолютно прикладная вещь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

13 августа губернатор Александр Дрозденко подписал новое постановление о смягчении ограничений по коронавирусу. Самая радостная новость - в регионе больше нет «красной» зоны, то есть районов с напряженной эпидемиологической обстановкой.

Что касается деятельности медицинских организаций, то здесь тоже есть послабления. В новом постановлении исчезли ограничения относительно пребывания в стационаре. Теперь это возможно не только в «зеленой», но и в «желтой» зоне. Документ также официально закрепляет работу выездных медицинских комплексов.

Во многих амбулаториях можно сделать экспресс-тест на антитела Фото: правительство Ленобласти

ВАЖНО!

Выездные бригады в Ленобласти будут работать до середины августа. График выездов можно посмотреть на сайте комитета по здравоохранению: health.lenobl.ru.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

«Горячая линия» комитета по здравоохранению Ленинградской области 8 (812) 679-60-04. Работает круглосуточно.