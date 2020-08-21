В Ленобласти в два раза увеличилось количество частных детсадов

Оплату родителям частично компенсируют из бюджета Фото: Артем КИЛЬКИН

ОНИ ПОМОГАЮТ - ИМ ПОМОГАЮТ

Федеральный закон, который дал юридическую силу понятию «социальное предпринимательство», вступил в силу летом прошлого года. С этого момента предпринимательство стало набирать обороты по всей стране, в том числе и в Ленинградской области. Речь идет о бизнесе, развивающемся в социальной сфере: частные детские сады, лагеря, кружки, реабилитационные центры и так далее. У такого вида предпринимательства сегодня большие перспективы, ведь оно направлено в первую очередь на тех, кто нуждается в какой-либо помощи. Это бизнес-модель, цель которой не только получить коммерческий доход, но и решить какую-то общественно значимую задачу: будь то сокращение очереди в детский сад или же организация спортивной секции для подростков.

Бизнес помогает тем, кто нуждается, а кто поможет в таком случае самому бизнесу? В каждом регионе разработаны свои меры поддержки. И Ленобласть не исключение. Здесь уже давно включили всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса, занятого в социальной сфере, в число стратегических задач региональной власти, то есть в государственную программу стимулирования экономической деятельности в Ленинградской области до 2030 года.

- Мы не только оказываем поддержку социальным предпринимателям, у нас есть такая процедура, как сопровождение проектов и, конечно, субсидирование, - рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на межрегиональном слете социальных предпринимателей Северо-Запада.

По словам главы региона, в этом году объем прямых невозвратных субсидий социальным предпринимателям увеличили в два раза: до 177 миллионов рублей. 136 из них - поддержка частных детских организаций дополнительного образования. В итоге количество детских садов увеличилось в два раза, а мест для детей - до двух тысяч.

- Направлений социального бизнеса много - это и спорт, и досуг. Мы поддерживаем их не только финансово - за счет компенсации затрат, но и в виде возможностей развития бизнеса, - добавил губернатор.

Среди нефинансовых мер поддержки: обучение, консультации экспертов, бизнес-планирование и бизнес-продвижение. Впрочем, и денежных способов помочь тоже немало. Новый, который был запущен совсем недавно, - социальная ипотека. Ее уже успели отметить, как одну из лучших региональных практик, по версии ЭИСИ.

- Мы предлагаем ее региональным социальным предпринимателям, которые работают в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура и экология, - рассказали в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти. - При этом за прошлый год у них должна быть выручка не менее 10 миллионов рублей.

Социальная ипотека - это возможность получить льготное финансирование, чтобы купить помещение, например, под детский садик или лагерь. Сумму до 60 миллионов рублей предоставляют на десять лет. При этом ставка начинается от 0 процентов!

В спортивно-оздоровительным лагере «Ракета» Выборгского района ежегодно отдыхают сотни ребятишек.Фото: vk.com/dol_rocket

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- С ее помощью социальные предприниматели, имеющие опыт работы, смогут через заемные ресурсы инвестировать в строительство - центра дополнительного образования, садика, социальной поликлиники или спортивного объекта, - рассказал Александр Дрозденко. - Это серьезный рывок на ближайшую пятилетку для развития социального предпринимательства.

Среди тех, кто уже подал заявку на ипотеку, Юрий Сердаров. Вот уже три года он руководит спортивно-оздоровительным лагерем «Ракета» в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти. Здесь ежегодно отдыхают сотни ребятишек, среди которых и жители Петербурга.

- Три года назад я взял эту площадку в аренду на пять лет с правом выкупа, - рассказал Юрий Кузьмич «Комсомольской правде». - На территории в тот момент стояло 21 здание, но там не было ни коммуникаций, внутри ничего не было. Коробки. Представьте себе, лагерь начал работать в 1956 году. Вот здания тех времен и остались. Стены, крыша. Мы привели все в порядок, провели свет, воду. Полностью поставили новое оборудование в столовой, создали бытовые условия в соответствии со всеми требованиям. В первый год к нам приехали 180 детей, в следующем - уже 300. В этом году мы должны были принять 320…

Планы, как можно догадаться, скорректировал коронавирус. Детские оздоровительные учреждения одними из первых попали под жернова «карантина»: он начался буквально за несколько дней до того, как в лагеря должны были приехать ребятишки на весеннюю смену.

Юрий Сердаров вспоминает, что во времена Союза в Петербурге и Ленобласти работало 411 лагерей. В прошлом году их было немногим больше семидесяти. Сколько не переживет пандемию, сказать сложно: наш собеседник прогнозирует, что к сентябрю закроются еще несколько площадок.

- Очень сложно, когда территория не в собственности, а в аренде, - переживает Сердаров. - Никогда не знаешь, что может в какой-то момент решить собственник, поэтому для меня сейчас первоочередная задача - выкупить площадку. Я бы хотел поблагодарить Фонд предпринимателей Ленобласти и губернатора. Они единственные, кто поддержал нас сейчас, дал льготные кредиты, а теперь предоставил такую возможность, как социальная ипотека.

На будущее у Юрия Сердарова большие расчеты. Он хочет превратить «Ракету» в один из лучших в области лагерей спортивного направления. В планах - специально оборудованные места для тренировок футболистов и хоккеистов.

- Я больше тридцати лет в этой сфере, и я знаю, как должно быть, - говорит наш собеседник. - Главное сейчас, чтобы одобрили ипотеку, я смогу выкупить площадку и буду спокоен, потому что это в первую очередь вопрос безопасности самого лагеря.

«Маленькая страна» в Кудрово — это лицензированный частный детский сад полного дня, франшиза федеральной сети. Фото: vk.com/ms.kudrovo

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

Еще один претендент на социальную ипотеку - генеральный директор детского сада «Маленькая страна» в Кудрово Денис Кащеев. Здесь учат и воспитывают малышей от полутора до шести лет. Это лицензированный частный детский сад полного дня, франшиза федеральной сети детских садов: по стране их больше шестидесяти. Свободных

мест здесь практически не бывает: условия лучше, чем в государственных садах, к тому же оплату родителям частично компенсируют из бюджета.

- Сейчас мы готовим к открытию второй детский сад в Мурино, - рассказал «Комсомолке» Денис Кащеев. - Он рассчитан на 80 детей. Планируем в сентябре уже открыться, сейчас ведем набор детей.

Расширение Денис задумал еще до того, как появилась возможность взять социальную ипотеку. Впрочем, к этому моменту он уже давно и плотно сотрудничал с Фондом поддержки предпринимательства и, когда узнал о льготном кредитовании, решил подать заявку. Опасений, что не одобрят, практически нет: работает честно, платит все налоги, да и по выручке проходит.

- В Кудрово у нас арендованное помещение у застройщика, - пояснил Кащеев. - В Мурино пока что тоже, но, если получится его выкупить, конечно, будет легче и надежнее. Со временем, если будет возможность, хотим выкупить и в Кудрово.

А в перспективе у предпринимателя дальнейшее расширение - в планах третий детский сад, на этот раз в Гатчинском районе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 5000 предпринимателей работает в Ленобласти в социальной сфере.

45% - прирост по сравнению с уровнем прошлого года.

Более 112 миллионов рублей направлено в 2020 году из бюджета на затраты лицензированных образовательных организаций. Это в три раза больше, чем в 2018-м.