Неизвестные факты о Медном всаднике: Президентская библиотека раскрыла истории о создании знаменитого памятника Санкт-Петербурга

Неизвестные факты об истории создания Медного всадника раскрыла Президентская библиотека Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитому памятнику Медный всадник в Санкт-Петербурге в 2020 году исполнилось 238 лет. Открытие монументной скульптуры императора Петра I состоялось 18 августа 1782 года на Сенатской площади. На самом деле памятник отлит из бронзы, а свое название получил уже позже, благодаря одноименной поэме Александра Пушкина. Ко дню рождения одного из главных символов Петербурга президентская библиотека раскрыла неизвестные факты об истории создания Медного всадника.

- Местоположение памятника было выбрано не случайно. Рядом находятся основанные Петром I Адмиралтейство, Сенат и Синод, в здании которого сейчас располагается Президентская библиотека, - рассказали в учреждении.

Памятник установлен на Сенатской площади в центре главных институтов, основанных Петром Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятник создан по указу императрицы Екатерины II, которая с огромным уважением относилась к своему великому предшественнику. В сентябре 1766 года Фальконе выехал в Петербург; из 25 ящиков, взятых им с собой, только один содержал пожитки художника, остальные были заполнены книгами, гравюрами и слепками.

Но уже на этапе обсуждения изваяния начались трудности. Создатели не могли прийти к единому мнению, как он должен выглядеть: предлагалось изобразить Петра в образе римского императора, либо соорудить памятник с фонтаном, окруженный аллегорическими фигурами. Даже было предложение изобразить императора так, чтобы его правый глаз смотрел на Адмиралтейство, а левый – на здание Двенадцати коллегий.

Однако скульптор отстаивал свое мнение и даже написал президенту Императорской Академии художеств Ивану Бецкому, на что тот пригрозил «неудовольствием Императрицы». Екатерина же лишь посмеялась над некоторыми советами, данными скульптору.

Огромный валун - "Каменная гора" или "Гром-камень", выбранный в качестве постамента для памятника, находился на берегу Финского залива. По местной легенде сам Пётр неоднократно всходил на него, чтобы обозреть окрестности. Для его транспортировки были построены специальные сани. Стоявший на камне барабанщик подавал сигналы, делавшие усилия рабочих более дружными. В день 400 человек двигали глыбу примерно на 200 метров.

В этом году монументу исполнилось 238 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

- На подножии статуи я поместил бы эту краткую надпись: Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая. Очень бы я желал, чтобы и на самом камне догадались не писать ничего более, - пожелала императрица.

В итоге была выбита надпись на русском языке и латыни, которая гласит: «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая л та 1782.» с одной стороны монумента и «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII.» – с другой.

В день открытия памятника народ заполнил не только всю площадь, но даже крыши близстоящих домов.