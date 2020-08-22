«Мы трясли кровать и хохотали над постельными сценами»: Мира Тодоровская рассказала, как снимался культовый фильм «Интердевочка»

Елена Яковлева до сих пор у многих ассоциируется с интердевочкой Фото: кадр из фильма

«В Советском союзе секса нет». В 1989 году режиссер-фронтовик Петр Тодоровский не оставил на этом лозунге камня на камне. Его фильм «Интердевочка» - пугающий и правдивый, вызывающий и по-своему изящный приковал взгляды к экрану миллионов людей на тему, которая до этого была запретной на больших экранах. Валютная проститутка Таня Зайцева в лице еще мало известной Елены Яковлевой обаяла миллионы.

«ТЫ СПЯТИЛА? КАК Я БУДУ ЭТО СНИМАТЬ?»

Начало истории любви проститутки и дальнобойщика положил Владимир Кунин, когда жил в Варшаве в Гранд-Отеле. Писатель вспоминал, что каждое утро, завтракая, он видел девушек легкого поведения, присматривался к ним, знакомился и думал, какой из этого всего может получиться сюжет.

Актрис консультировали настоящие профессиональные проститутки Фото: кадр из фильма

После этого лаурет Госпремии отправился в Ленинград в уголовный розыск и стал просить взять его спецслужбу, которая защищала иностранцев и пресекала валютные операции. Так будущий автор «Интердевочки» оказался в самом логове любителей русских путан – в интуристической гостинице.

Сценарист долгое время наблюдал за ночными бабочками того времени и в какой-то момент понял, что не так уж они все и виноваты в своем выборе. Но его повесть оценили не все. Некоторые газеты прозвали писателя «порнорэкетиром». Кто бы мог подумать, что такой сценарий заинтересует уважаемого режиссера, прошедшего войну - Петра Тодоровского. Но он нашел к нему подход через супругу – Миру.

- Я взяла сценарий, прочитала, и он меня зацепил, захотелось еще раз перечитать, - рассказала «КП» Мира Тодоровская. - Автор хорошо задел проблемы того времени. Как раз в то время я начала осваивать профессию продюсера. И во время Московского кинофестиваля мы с моим мужем пошли на прием, организованный в шведском посольстве. Встретили там сына писателя Джеймса Олдриджа. Я ему быстро рассказала про повесть Кунина. Он заинтересовался, сказал: «Я участвую!». Потом сообщили нам, что нашел инвестора.

Инвестором стал … торговец быками из Швеции, который решил вложить в фильм баснословную сумму - 200 тысяч долларов! Дело оставалось за малым, уговорить мужа-фронтовика стать режиссером картины о проститутке.Поначалу Петр Тодоровский от сценария поначалу пришел в ужас.

Главная актриса согласилась раздеться лишь до нижнего белья Фото: кадр из фильма

- Ты спятила, как я буду это снимать? – недоумевал режиссер. Позже он признавался, что его начальство понимало, что он не снимет «клубничку», поэтому и дало добро.

САМ ОБЗВАНИВАЛ АКТРИС

Оставалось уговорить актрис. Благо, у именитого режиссера с этим проблем не возникло.

- Петр Эфимович сам обзванивал актеров! – смеется в разговоре с «КП» Лариса Маслеванная, сыгравшая мать интердевочки. - В те времена это было возможно, а сейчас мудреные слова: кастинг, директоры. Он позвонил мне, представился, я страшно удивилась, переспросила: «Кто?!». Я была счастлива, думала: «Только бы не передумал!». Сразу согласилась на роль. Конечно, не совсем обычный фильм в то время. Но мне было интересно услышать его взгляды на эту тему. Потому что есть чистоплюи, у которых черное и белое, достойный и недостойный. А у него не так. Он был очень мудрый, прошел войну, много повидал и иначе относился к людям. Он всегда думал: «Какие обстоятельства сделали человека таким? Почему женщины встали на этот путь? Может и общество, и окружение толкнули их на этот путь?». После общения с ним я тоже перестала быть категоричной.

Правда, с главной героиней у Тодоровского было все не просто. Режиссер считал, что жрицы любви – это обязательно женщины с формами. Чтобы развеять это представление, Мире Тодоровской пришлось его даже возить в места, где собирались путаны.Кстати, девушки легкого поведения сами были не прочь сняться в кино. Но он их не рассматривал. Хотя позже профессиональных проституток все-таки пригласили на съемки, но не для участия, а для того, чтобы они консультировали актрис.

После этого фильма Елена Яковлева стала известна на всю страну Фото: кадр из фильма

НА РОЛЬ ПРОБОВАЛИ АНДРЕЙЧЕНКО И ДОГИЛЕВУ

На главную роль сценарист Кунинхотел взять Татьяну Догилеву, но Тодоровский рассматривал Наталью Андрейченко, которая до этого снималась в «Военно-полевом романе». Однако ни ту, ни другую актрису не утвердили.

Тогда выбор и остановился на 27-летней Елене Яковлевой. Поначалу она не понравилась режиссеру: худощавая, скромная. Чтобы придать образу женственности, режиссер даже сказал костюмерам подкладывать ей поролон под платье. А вот Яковлева сразу согласилась на роль. Она тогда играла в театре «Современник», снялась в двух картинах.

- Я знала и любила фильмы Петра Ефимовича и изначально понимала, что ничего пошлого и гадкого этот человек не снимет, - рассказывала Елена Яковлева. - Если бы такую роль, такой сюжет предложил другой режиссер, нужно было бы задуматься. А с Тодоровским я ни секунды не сомневалась: ну и что, что проститутка?.

Постельные сцены снимали с хохотом Фото: кадр из фильма

- Помню первый день кинопроб, - вспоминает Лариса Маслеванная. - Я очень волновалась. Тодоровский выбрал такую сцену: разговор матери, то есть меня, с дочерью, которую играла Лена. Она собирается уезжать, а я ее отговариваю. Мы сыграли, все сняли. После этого Тодоровский подошел к нам, приобнял обеих и сказал: «А вы знаете, я больше никого пробовать не буду!». Просто мы с Леной сразу друг друга почувствовали.

Правда, было одно «но». Яковлева поставила условие – сниматься обнаженной не будет, согласилась лишь раздеться до нижнего белья. Поэтому к съемкам пришлось подойти креативно и применить чудеса монтажа. Например, во время сцены, где актриса якобы занимается сексом с клиентом из Японии, в комнате находилась половина съемочной группы: кто-то трясет раскачивал прикроватную тумбочку и светильник, сам режиссер - кровать, а кто-то дергал актрису за ноги!

- Сами смеялись от того, как это все выглядело. Я даже не помню, сколько дублей нам потребовалось, чтобы это все снять!, - улыбается Мира Тодоровская.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ГОНОРАР

В итоге Елена Яковлева сыграла так профессионально, что образ интердевочки за ней закрепился надолго. Поклонники стали слать сотни писем, большая часть которых приходила от заключенных.

- После «Интердевочки» было тяжело, - признается Яковлева. - Люди перенесли образ на меня и решили, что я вот такая и есть. Меня ассоциировали с персонажем. Меня встречали мешки писем. В письмах больше хвалили, чем ругали. Помню, одна женщина писала: «Да я бы с тобой даже в одном доме жить не стала и в один подъезд не вошла!».У нее, наверное, душевная травма была, может, муж ушел. Но она меня полностью ассоциировала с Таней Зайцевой из «Интердевочки». А письма из мест лишения свободы, я почти все перечитала.

Лариса Маслеванная до сих пор с теплом вспоминает свою роль Фото: кадр из фильма

Образ Тани Зайцевой закрепился за актрисой надолго. Несмотря на славу, она потом долгое время не могла найти себе новую роль. Но гонорар она получила по тем меркам большой – 30 тысяч рублей, в то время как учителя получали чуть меньше 200 рублей в месяц. Несмотря на это, зарубежные артисты смеялись над такими гонорарами.

- Мы на съемках сидели с Леной Яковлевой, разговорились с Томасом Лаустиола (поф ильму - муж Тани Зайцевой – прим.ред.), - вспоминает Лариса Маслеванная. - Зашел разговор о заработках. Когда Томас узнал, какие у нас заработки в этой картине, он сначала не поверил, а потом загрустил. Но фильм стал популярен. Потому что Тодоровский заговорил на острую тему, о которой прежде никто не говорил, и вообще все делали вид, что у нас этой проблемы нет. У нас нет проституции, у нас все прекрасно.