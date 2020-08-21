Виноват Азорский антициклон: Прогноз погоды на конец августа в Санкт-Петербурге 2020 кардинально поменялся

В субботу синоптики рекомендуют от души позагорать и покупаться Фото: Артем КИЛЬКИН

Теплых августовских деньков, которых в конце лета так ждали петербуржцы, увы, не предвидится. Курортная погода сохранится в Санкт-Петербурге только в субботу, 22 августа 2020. В этот день воздух разогреется до 26 градусов тепла, облаков на небе будет мало, а осадков не будет вообще. такой прогноз дает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказал «Комсомолке» доктор географических наук Валерий Малинин, больше природе петербуржцев порадовать нечем. Жителям не стоит верить ложным прогнозам, что якобы в грядущую среду в Северной столице воцарится 30-градусная жара. На самом деле, уже с воскресения начнутся похолодания.

- Циркуляция начнет меняться, случится перестройка атмосферных вихрей, и в результате уже в воскресенье температура воздуха составит 22 градуса, не больше, - поясняет ученый. – Дальше станет только холоднее, пойдет дождь, а в среду воздух разогреется до 18 градусов тепла.

По словам Валерия Малинина, виноват в погодных переменах так называемый Азорский антициклон, который протянулся с юго-запада на северо-запад.

- Он надвинул на нас свою большую, длинную лапу, и в связи с этим атмосферное давление будет меняться, - говорит Малинин. – А потом за ним пойдут циклончики один за другим, и поэтому температура будет снижаться.

А потому, как рекомендует ученый, нужно по полной программе воспользоваться субботним солнцем, позагорать и покупаться. Ведь после этого в Петербург придет настоящая, серая осень.