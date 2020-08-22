Избежать катастрофы: ученые исследуют затонувший танкер времен ВОВ, который начал сочиться нефтью

Исследователи заметили масляные пятна в акватории Финского залива. Фото: ЦПИ РГО

Под парусами и с попутным ветром наша историческая шхуна «Надежда» направляется к месту первого исследования. Оно находится недалеко от острова Гогланд, на маршруте трагически известного Таллинского перехода, когда в 1941 году Балтийский флот потерял почти треть своих кораблей. В их числе и танкер Т-12, который уже почти 80 лет покоится на дне Финского залива. В этом году затонувшее судно напомнило о себе – над ним на воде стали появляться масляные пятна. Чтобы понять их природу и не допустить экологической катастрофы, специалисты Центра подводных исследований РГО при поддержке Газпрома организовали экспедицию к месту гибели танкера.

ПОД ПАРУСАМИ «НАДЕЖДЫ»

Путь до затонувшего танкера у нас выдался неблизкий. Сначала мы 16 часов шли до острова Мощный в Финском заливе. Здесь нас уже ждали коллеги, которые специально прибыли раньше и разбили лагерь. Все было в лучших походных традициях: ужин у костра, ночевка в палатке. На следующий день я поставила будильник на 7 утра, чтобы перед отправлением успеть позавтракать и искупаться в прохладной Балтике.

В заплыв отправилась одна. Остальные либо спали (каких большинство), либо сонно прогуливались по лагерю взад-вперед. Окунувшись, я поняла, что не чувствую разницы между температурой воздуха и воды.

"Надежда" ждала своих пассажиров, готовая выйти в море Фото: Алина ЧЕМЕРИС

«Даже если вывалюсь сегодня за борт, ничего страшного», - на мгновение подумалось мне.

За спиной тихо шумел лес, впереди виднелся пирс, у которого пришвартована наша «Надежда»… Красота!

И если в пути мы в основном грелись на солнышке, сидя на палубе, то прибыв к месту, где затонул танкер, нужно было проявить всю природную ловкость. Дело в том, что водолазы, которые должны спускаться к танкеру за пробами, ныряли отнюдь не с «Надежды», а с «Акванавта», - судна, от носа до кормы нашпигованного спецоборудованием для погружения, датчиками, баллонами и предметами, поднятыми из-под воды.

Чтобы встретиться с исследователями, нужно было перебраться на другое судно - "Акванавт". Корреспондент "КП" с задачей справилась

Сначала, поскальзываясь и чертыхаясь, нужно было забраться на катер, который, словно водная маршрутка, перевозил нас с одного корабля на другой. Второй квест – перелезть с катера на «Акванавт». Увешанные камерами, фотоаппаратами и прочей техникой, мы неуклюже перебирались с борта на борт. Водолазы, которые помогали нам, проявили прекрасную выдержку и даже ни разу не хихикнули.

И вот, когда мы достигли цели, пришла пора поближе познакомиться с нашим «героем» - танкером Т-12.

БРАТСКАЯ МОГИЛА И ПАМЯТНИК

Во время Таллинского перехода на борту Т-12 были полные баки нефти и две сотни человек. Но до Кронштадта корабль не дошёл из-за попадания в корму фашистской авиабомбы.

- Есть сообщение с немецкого самолета, что все пространство юго-западнее Гогланда было залито нефтью, - рассказывает научный консультант ЦПИ РГО Андрей Лукошков. – Сейчас этот танкер лежит на дне и торчит над грунтом на 10 метров. У него полностью раскурочена корма – место, куда ударила бомба, а вот все остальное неплохо сохранилось.

Так выглядел танкер Т-12, построенные в 1938 году. Фото: ЦПИ РГО

Танкер ученые обнаружили 15 лет назад. Тогда он еще не сочился. А в этом году ученые заметили над местом, где затонуло судно, масляные пятна. Чтобы обследовать местность, где лежит Т-12, водолазам нужно нырнуть на 63 метра. В плотных гидрокостюмах с оборудованием, которое весит десятки килограммов, исследователи, похожие на роботов, аккуратно заходят в специальную будку. Она-то и спускает их на воду. Спуск на глубину занимает пару минут, а вот подъем все полчаса – если всплывать быстрее, из-за перепада давления в буквальном смысле может закипеть кровь.

Каждые пять минут водолазы докладывают по аудиосвязи о том, как себя чувствуют и что видят вокруг. Вот капитанская рубка – в ней даже сохранилось несколько окон. А вот - на штурманском столе валяется какая-то лампа. Сам танкер опутан рыболовными сетями, что немного осложняет работу.

Носовая часть корабля неплохо сохранилась, в отличие от кормовой, куда попала бомба. Фото: ЦПИ РГО

- Ребята однажды там человека нашли, - говорит исполнительный директор и водолаз ЦПИ РГО Сергей Фокин. – Он был в изолирующем дыхательном аппарате. То есть, скорее всего, человек погиб при тушении пожара, возникшего из-за взрыва бомбы.

Место попадания этой самой бомбы тоже не осталось без внимания. Оттуда исследователи вырезали кусок борта, чтобы выяснить степень коррозии металла, и понять, нет ли опасности его быстрого разрушения.

За пробами воды и грунта водолазы ныряли на 63-метровую глубину Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Мы подозреваем, что если в танкере много топлива и металл постепенно изнашивается, может произойти единовременный выброс всех вредных веществ, - отмечает эколог и океанолог Ливия Ермакова. – Но сейчас если что-то и выливается, то в очень небольших количествах, и невооруженным глазом этого не видно. Помочь могут только лабораторные исследования.

Ожидается, что результаты исследований будут готовы к началу сентября. И на основе этих данных специалисты ЦПИ РГО примут решение, что же все-таки делать с танкером.

- Понимаете, Т-12 с одной стороны – братская могила, с другой – военный памятник, с третьей – опасный объект, - рассуждает научный консультант ЦПИ РГО Андрей Лукошков. – Учитывая все эти факторы и надо принимать решение.

Узнать, насколько опасен танкер, помогут лабораторные исследования Фото: Алина ЧЕМЕРИС

День с водолазами прошел так быстро, что мы даже не заметили, как к «Акванавту» подошла «Надежда», как бы намекая, что пора возвращаться. Чуть более ловко, чем с утра, мы перебрались из одного судна в другое, и снова взяли курс в наш лагерь на Мощный. Впереди нас ждало еще одно увлекательное путешествие – к голландскому торговому судну, которое затонуло еще в петровские времена. У него на борту до сих пор сохранились десятки ящиков джина и апельсиновые корки, которые все еще пахнут апельсинами. Но об этом – в следующей части нашей экспедиции.

КСТАТИ

На дне могут покоиться тысячи судов

В общей сложности во время Таллинского перехода затонули 62 советских корабля. Некоторые из них специалисты ЦПИ РГО уже нашли. Недалеко от танкера Т-12 лежит штабной корабль Балтийского флота, а чуть поодаль – еще три судна.

Это фрагмент борта танкера. Его достали, чтобы понять, как сильно проржавел металл Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Из них два корабля должны быть с людьми, которые, скорее всего, были ранены и затонули вместе с судном, - рассказывает Андрей Лукошков. – Также ближе к Невской губе находится наш транспорт «Сибирь». Там основную часть раненых спасли, но на борту остались врачи. Они и погибли.

Финский залив, как говорит ученый, стал кладбищем для огромного количества кораблей. Уже известно о том, что здесь в разные годы затонули порядка 600 судов. Однако их, скорее всего, намного больше – по предположительным подсчетам, около 40 тысяч.