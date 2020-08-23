Обновленный Заневский парк обустроят в космическом стиле

В парке будут зоны отдыха для посетителей любого возраста ФОТО: Районная администрация

Заневский парк - одно из любимых мест отдыха жителей Красногвардейского района. Сейчас он находится не в лучшем состоянии, но уже в следующем году его ждет масштабная реконструкция.

- При разработке проекта учитывали мнение местных жителей. Основная тема парка - космос, - рассказала пресс-секретарь районной администрации Дарья Сидорова.

Спортивная площадка зимой будет превращаться в каток ФОТО: Районная администрация

Пространство разделят на зоны по возрасту. Активно и с пользой провести время смогут как малыши, так и молодые люди, пенсионеры.

На детской площадке установят горку в виде космического корабля, батуты, напоминающие лунные кратеры, и качели. Появится сцена для культурно-массовых мероприятий и спортивная зона - площадка для футбольных ворот и стритбола, которую зимой планируют использовать как каток.

Детально продумали и освещение ФОТО: Районная администрация

Будут применены и самые современные технологии: с помощью приложения дополненной реальности главная дорожка превратится в бульвар Славы, на котором можно будет получить информацию о прославленных летчиках и космонавтах.

Так будут выглядеть клумбы ФОТО: Районная администрация

Круговые площадки на главной аллее парка станут символизировать Солнечную систему. Большой главный круг в северной части с расходящимися от него в разные стороны дорожками-лучами напомнит Солнце. В этой зоне оборудуют навесные качели в виде летающей тарелки. Далее расположатся площадки поменьше. Они символизируют собой Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Круговые площадки на главной аллее - символ Солнечной системы ФОТО: Районная администрация

Все деревья и кустарники в Заневском парке сохранят, а украсят его необычными арт-объектами и цветниками. Вдоль пешеходных дорожек и на площадках установят скамейки с урнами. Отдохнуть без препятствий здесь также смогут маломобильные петербуржцы.