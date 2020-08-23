«Попытка рассказать, как все было»: В Петербурге прошла встреча с автором книги «Курск. 20 лет спустя»

Автор книги - капитан 1-го ранга Игорь Курдин Фото: Олег ЗОЛОТО

Казалось бы, 20 лет прошло с момента трагедии на атомной подводной лодке «Курск». За это время снято уже немало документальных и художественных фильмов, написана не одна книга. Но многие вопросы до сих пор витают в воздухе.

На встречу с автором пришло много людей Фото: Олег ЗОЛОТО

К юбилею катастрофы председатель Санкт-Петербургского клуба моряков и подводников, капитан 1-го ранга, доверенное лицо семей погибшего экипажа Игорь Курдин совместно с издательским домом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Курск». 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой». Месяц назад она появилась в продаже, а на днях в Петербурге прошла ее презентация.

- Книга стала бестселлером. Уже отправили в типографию второй дополнительный тираж. Ее успех - уверена на сто процентов - в авторском взгляде. Она невероятно откровенная, искренняя. Писалась с душой, - отметила директор книжных проектов «Комсомольской правды» Наталья Щербаненко.

Книга богато иллюстрирована Фото: Олег ЗОЛОТО

На презентацию в Доме книги пришло немало людей. И обычные петербуржцы, и моряки, и родственники погибших, и их знакомые. Зять Лидии Волковой - моряк-подводник. Он лично знал троих человек, которые погибли на «Курске»: Рябова, Любушкина и Колесникова. С последним учился на одном потоке в Училище имени Дзержинского, поэтому гибель «Курска» для его семьи - личная беда. Сама Лидия не пропускает ни одного мероприятия, которое так или иначе связано с этим страшным событием.

Все, затаив дыхание, слушали Игоря Кирилловича, который строгим голосом, как и положено военному, рассказывал о своем детище.

В конце мероприятия автор раздал автографы Фото: Олег ЗОЛОТО

- В моей книге есть ответы на те вопросы, на которые раньше никто не отвечал. И делаю это не я, а люди, которые были частью этих событий, - заметил капитан. - Там и командиры, и адмиралы, и конструкты, и врачи, и следователи. Книга - попытка рассказать, как все было.

Помимо всего прочего, в ней приводятся прощальные письма моряков, которые после потопления субмарины оставались в живых. Есть и знаменитая записка капитана-лейтинанта Дмитрия Колесникова, где он признается в любви жене, пишет о том, что шансов нет, и призывает не отчаиваться.

По словам Игоря Курдина, он попытался рассказать о том, как все было на самом деле Фото: Олег ЗОЛОТО

- Полгода, которые мы работали с Игорем Курдиным, выдались необычными. Я всегда проживаю с автором целую жизнь. А здесь и тема такая: с одной стороны, берет за душу, а с другой, было интересно узнать, как устроена подлодка и многие другие детали, о которых раньше совершенно не знала, - призналась Наталья Щербаненко. - Книга получилась про жизнь. И читать ее не скучно никому.