Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 августа: 180 новых инфицированных и второе место в рейтинге городов России по уровню заболеваемости

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурга на 24 августа 2020 года не внушают оптимизма. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурга на 24 августа 2020 года. И они не сказать, чтобы сильно радуют. За минувшие сутки в городе зарегистрировали 180 новых зараженных – не так много, как, к примеру, в мае, но все равно больше, чем в среднем за последние дни. Рекорд августа, напомним, пришелся на субботу, 22 число, когда этот показатель вырос до 183 человек.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 180 новых случаев заражения коронавирусом и десять смертей, - передает городской оперштаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции. – При этом выписались из больницы и стационаров 63 человека. Всего по России суточный прирост составил 4 852 новых случая. При этом 23 % или 1 147 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Яндекс

Из-за возросшего суточного прироста Санкт-Петербург вновь поднялся на вторую строчку в рейтинге городов по уровню распространения заболевания. Теперь Северная столица уступает только Москве, где традиционно выявляют больше всего инфицированных – отчасти благодаря размерам города, отчасти – благодаря развитой сети тестирования.

Стоит отметить, что в соседней Ленобласти ситуация складывается не в пример лучше: за сутки там зарегистрировали всего 28 новых заболевших. С другой стороны - за минувшие сутки в регионе никто не выздоровел. Но и новых смертей зарегистрировано также не было.