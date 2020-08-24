"Красные пошли": Петербуржцы похвастались большим уловом грибов после дождя в Ленинградской области

Грибники похвастались большим уловом в лесах Ленобласти / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

После долгой солнечной и засушливой погоды, в минувшие выходные, 22 и 23 августа 2020 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли дожди, чему очень обрадовались любители "тихой охоты". Леса мгновенно стали богатыми на урожай. Грибники схватили корзинки и ринулись на сборы. Фотографиями удачных походов петербуржцы поделились в социальных сетях.

После дождя в лесах появилось много подосиновиков / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

- Тосненский район, Красный Бор. Уверенно прёт подосиновик, что доказывают утренние рейды последние несколько выходных. Мясных практически нет, мне на радость, и морозилка уже полна, воистину, - рассказал один из горожан в группе "Грибы и Грибники СПб".

Самое время тоже отправиться в лес / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

Хороший урожай во Всеволожском районе / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

По словам знатоков злачных мест, грибов сейчас много в Выборгском, Тосненском, Ломоносовском районах. А вот в Приозерском, который ближе к Карелии, грибов почти не осталось, зато есть еще черника.

Где-то есть еще черника / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

- Красные идут, много червивых. Посмотрим, что будет завтра после таких-то дождей, - радостно поделилась петербурженка, заглянувшая в лес в Кировском районе.

Много грибов и во Всеволожском районе. Там тоже появились долгожданные подосиновики.

Милые лисички / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

/ Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

- Только прошёл первый дождь после великой суши, красная армия не заставила себя долго ждать и выдала мощный чистый слой, - похвастался грибник.

А любители ягод могут смело отправляться в Ломоносовский район. По фотоотчетам знатоков, там много брусники.

Брусники в лесу тоже много / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

Грибных мест в Ленинградской области много, главное их знать. Ранее "КП-Петербург" рассказала, где и как собирать, а также, что приготовить из урожая.

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