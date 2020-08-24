Стало известно, когда откроются школьные кружки в Санкт-Петербурге

Занятия в детских кружках в Петербурге возобновятся с 14 сентября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое сентября стремительно приближается. В этом году из-за пандемии коронавируса организация учебного процесса в школах Санкт-Петербурге изменена: разное время начала уроков, чтобы дети меньше пересекались друг с другом, маленькие перемены. И если основная учеба начнется как и полагается, с 1 сентября, то дополнительные кружки лишь спустя 2 недели.

- Организации, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, смогут возобновить учебный процесс лишь с 14 сентября, - сообщили в Смольном.

Занятия физкультурой в школах появятся с начала учебного года Фото: Артем КИЛЬКИН

Детям, занимающимся танцами, боксом, хореографией, живописью, шахматами, английским и многим другим придется немного подождать, прежде чем они вернутся к своим любимым занятиям.

- Большие коллективы, массовые мероприятия запрещены. По нашим методическим рекомендациям первый год обучения – 15 человек, далее 13 и 10. Если нормы позволяют распределить количество детей и сохранить социальную дистанцию, то группы не будут сокращаться, - пояснила начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Елена Спасская.

Напомним, то школьная линейка в 2020 году пройдет только для первоклассников и выпускных 11-х классов. Родители, отправляющие детей в школу, должны быть обязательно в защитных масках, иначе на первый звонок их не пустят.