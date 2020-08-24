«Возраст сексу не помеха»: 48-летняя победительница конкурса «Миссис Россия» - о работе металлургом, ребенке с ДЦП и секретах счастливой семейной жизни

48-летняя Екатерина Приходько стала "Миссис Россия" в категории "Классик". Фото: из личного архива героини публикации

48-летняя бизнес-вумен и мама троих детей Екатерина Приходько победила на конкурсе «Миссис Россия 2020» в категории «Классик». Своей победой, признается новоявленная первая красавица страны, она немного обескуражена – ведь еще год назад она и думать не думала ни о каких конкурсах, а весь ее гардероб состоял из черных и коричневых офисных костюмов.

Екатерина Приходько сама себя называет женщиной состоявшейся. И это действительно так: в свои 48 лет она – мать троих детей (самому старшему – 22 года, самому младшему – скоро исполнится четыре), руководитель трех крупных компаний в сфере металлургии и медицины и владелица собственного салона красоты. Победа в конкурсе «Миссис Россия» - как вишенка на торте.

На свой первый в жизни конкурс красоты Екатерина пришла только в конце 2019-го года. Фото: из личного архива героини публикации

- Но я не родилась с серебряной ложечкой во рту, - рассказывает Екатерина. – Знаете, кто я по первому образованию? Металлург! Так получилось – во-первых, у меня чуть ли не вся семья с этой сферой так или иначе связана, а во-вторых, мы тогда жили в Колпино, до Петербурга было не добраться, поэтому учились и работали, где поближе. Карьеру я начинала на Ижорском заводе, техником-технологом литейного производства. До сих пор помню – гигантский цех № 38, огромные электродуговые печи, страшная жара. Но справлялись как-то – выбора особого и не было.

Уехав в конце концов из Колпино, наша героиня вышла замуж и решила посвятить себя семье. Но спокойной размеренной жизни опять не вышло – второй ребенок Екатерины появился на свет с диагнозом ДЦП.

- Рассчитывать нам было особо не на кого, - признается она. – Поэтому пришлось искать какие-то дополнительные источники заработка. Я вспомнила все, что знала и умела и решила основать собственный бизнес - продавать металлопрокат.

Бизнес быстро пошел в гору. Но за успех и денежное благополучие пришлось расплачиваться специфическим образом жизни.

Ради участия в конкурсе Екатерина кардинально - и успешно! - изменила имидж. Фото: из личного архива героини публикации

- Это мужская профессия, - признается Екатерина. – Это постоянные встречи, конференции, разговоры только на технические темы. Во внешнем виде – никакого индивидуального стиля: черный (дай Бог, если коричневый!) костюм, полное отсутствие макияжа, строгая офисная обувь. У меня и яркого платья-то никогда не было»! Дошло до того, что мои коллеги стали смотреть на меня, как на мужчину. И в один момент я поняла, что просто от этого устала.

Ну а дальше – что называется, звезды сошлись. Как-то раз Екатерина совершенно случайно увидела рекламу районного конкурса красоты «Миссис Лахта» и решила – ну когда, если не сейчас?

- На кастинге я вела себя как на какой-нибудь презентации или переговорах, - смеется женщина. – Постоянно спрашивала, почему задерживается начало кастинга, пыталась всех строить. Наверное, не в последнюю очередь из-за этого мне и отдали победу – жюри понравился мой характер.

Екатерина с удовольствием делится секретами счастливого брака. Фото: из личного архива героини публикации

Ну а дальше – подготовка к финалу «Миссис Классик». 40 конкурсанток специально приглашенные преподаватели учили танцевать, позировать на камеру, ходить и краситься.

- Для меня лично самым сложным оказались танцы, - признается Екатерина. – Мы разучивали что-то вроде латины, так что двигаться нужно было грациозно, но быстро и в четком ритме. Но и остальное мне давалось непросто: я же много лет провела в офисе, я не умела ходить, никогда не красилась.

Тем не менее, по словам нашей героини, в своей победе она практически не сомневалась – хотя на конкурс подобрались сплошь красавицы со всех уголков России. И так оно и вышло. По словам Екатерины, когда жюри назвало ее имя, у нее закружилась голова – от счастья.

- При этом я не строю иллюзий, - продолжает новоявленная «Миссис Россия». – Я понимаю, что в такой же ситуации – офисная работа, никакой красоты вокруг, дни сливаются в сплошную серую полосу – находятся тысячи, если не десятки тысяч женщин по всей стране. И многие наверняка думают, что из этого не выбраться, если ты не зарабатываешь больших денег. Но дело не в деньгах. Я для себя вывела одно простое правило, чтобы оставаться всегда в форме и не терять вкус к жизни: самоорганизация. Не делайте «быстро», делайте как нужно. Не надо, например, заказывать на обед пиццу – возьмите с собой из дома что-нибудь сытное и полезное: салат или кашу. Или, на худой конец, сходите и купите бутылку простого кефира. И так во всем – не позволяйте себе плыть по течению.

Впрочем, дисциплина – дисциплиной, но и о простых человеческих радостях забывать нельзя. Только их тоже нужно взять за правило. К примеру, Екатерина со своим мужем вместе уже больше двадцати лет – все благодаря двум маленьким секретам.

Победа в конкурсе "Миссисс Россия" - важный, но только первый этап. В будущем Екатерина хочет глубже погрузиться в эту сферу. Фото: из личного архива героини публикации

- Во-первых, нужно разговаривать, - констатирует наша героиня. – Делиться переживаниями, рассказывать, что у кого происходит на работе, интересоваться, спрашивать. И все будет хорошо. Во-вторых – у нас с мужем есть такой ритуал: один раз в месяц мы покупаем билеты в кино или театр, а потом снимаем номер в гостинице где-нибудь в красивом месте и проводим всю ночь вдвоем. Казалось бы – все просто, но это здорово помогает разнообразить и освежить отношения. Ну а как вы считаете, если мне 48, а моей младшей дочери – четыре? Так что возраст и работа не помеха ничему – ни красоте, ни сексу, ни любви. Главное, самой себя не запускать.