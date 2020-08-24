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Общество

На освящение пришла вся деревня: 13-летняя художница из Лос-Анджелеса расписала старинную часовню в Ленобласти

На фасаде церквушки, которую местные пытаются восстановить своими силами, школьница изобразила Преображение Господне
Анна ПосляноваАннаПослянова
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Над иконами девочка трудилась почти три месяца

Над иконами девочка трудилась почти три месяца

Фото: из семейного архива

Вундеркинд из Лос-Анджелеса, 13-летняя художница Елизавета Анисимова подарила Ленобласти уникальную работу: по просьбе местных девочка расписала деревенскую часовню под Лугой.

– Елизавета уже известная художница: она участвовала в ТВ-шоу, выступала в Гонконге с собственным рождественским шоу, – сообщил в сети глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев. – Елизавета живет в Санкт-Петербурге, в летний период – в деревне Пристань в нашем районе. В деревне узнали, что девочка занимается живописью, и попросили расписать часовню. Мои впечатления – удивление, восхищение и благодарность.

Елизавета начала рисовать, когда ей было два годика. Но ее рисунки настолько отличались от привычных детских, что уже в семь лет она стала известна благодаря своим акварелям, а в 2017-ом работу Анисимовой выставили в Международном музее детского искусства в Осло. Сейчас творения Елизаветы входят в частные коллекции по всему миру, а сама девочка участвует в международных конкурсах и ТВ-шоу на главных каналах США, России и Европы. В перерывах между творчеством в собственной студии-галерее Лиза занимается благотворительностью и мечтает поступить в Сорбонну.

Часовня до. Фото: «Инстаграм» Юрия Намлиева

Часовня до. Фото: «Инстаграм» Юрия Намлиева

– В прошлом году мы купили участок в деревне Пристань и построили там дом, – рассказала «Комсомолке» мама юной художницы Екатерина. – В деревне была заброшенная часовня, которую жители пытались восстановить (в этом году перекрыли крышу). Живопись на фронтоне была полностью утеряна, а две фронтальные иконы у входа были в очень плохом состоянии. Когда в деревне узнали, что Лиза занимается живописью, то спросили, не сможет ли она как-то помочь.

Девочка откликнулась не сразу: иконопись – гигантская ответственность. Но после знакомства с настоятелем храма Флора и Лавра в деревне Клюкошицы отцом Алексеем Сергеевым, который опекает часовню, все изменилось.

Часовня после. Фото: «Инстаграм» Юрия Намлиева

Часовня после. Фото: «Инстаграм» Юрия Намлиева

– Новогодние праздники мы отмечали в новом доме, и на Рождество всей семьей поехали в церковь, – продолжает Екатерина Анисимова. – Вместе с ним, матушкой Ольгой и старожилами выяснили, что в деревне престольным праздником было Преображение Господне. Эту икону и написала Елизавета на фронтоне. Также она изобразила две иконы – Божией Матери и Спасителя – у входа в часовню.

Над иконами девочка трудилась почти три месяца. Наконец, 22 августа – в первые выходные после праздника Преображения Господня – их освятили. На освящении присутствовала вся деревня.

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