Один труп, восемь пострадавших: Бензовоз вылетел на встречку на КАД и протаранил семь машин

Жесткая авария на КАД с участием семи машин и бензовоза произошла 24 августа Фото: СОЦСЕТИ

Страшное ДТП произошло около двух часов дня в понедельник, 24 августа 2020 года. На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге с управлением не справился бензовоз. Автомобиль вылетел с внутреннего кольца на полосу встречного движения внешнего кольца, пробив два отбойника. По пути фура задела еще около семи машин. О жуткой аварии в социальной сети рассказали очевидцы.

- На КАД у города Кудрово бензовоз перелетел, пробив два отбойника с внутренней на внешнюю сторону и собрал там четыре легковые автомобиля, "Газель" и грузовик. Одна машина всмятку. Дальше две развернутые - "Минивэн" и BMW, - рассказали очевидцы.

На КАД собралась большая пробка Фото: СОЦСЕТИ

На место аварии уже приехали несколько "карет" скорой помощи. По подсчетам свидетелей - около семи машин. О состоянии участников аварии официальной информации пока нет. На месте еще работают службы.

По словам очевидцев, один человек погиб. Еще одного в тяжелом состоянии вырезают из машины. Еще четверо находятся в средней степени тяжести. Также пострадали трое детей.

Тем временем, движение по внешнему кольцу КАД полностью заблокировано, по внутреннему тоже затруднено. На 15:50 часов пробка по внешнему - более 6 километров, внутреннему - более 3 километров.