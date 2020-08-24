Как создать и сохранить чистую кредитную историю и почему это важно

Изучайте рынок, следите за информацией и внимательно читайте все условия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если заемщик хоть раз допустил просрочку ежемесячных платежей по кредиту или не выплатил его до конца, информация об этом быстро попадает в Бюро кредитных историй. Когда человек в следующий раз обратится в банк, чтобы занять денег, ему могут отказать или повысить ставку. А ведь бывают ситуации, когда дополнительные средства необходимы. Например, если речь идет о здоровье близких или решении квартирного вопроса. Рассказываем, как сохранить хорошую кредитную историю и улучшить финансовое положение.

ГРАМОТНО БЕРИТЕ В ДОЛГ

Если без заемных средств не обойтись, старайтесь пользоваться наиболее выгодными предложениями. Изучайте рынок, следите за информацией и внимательно читайте договор. Периодически банки проводят акции, во время которых взять кредит можно на интересных условиях и с пониженными ставками. Для примера приведем последнее предложение Сбербанка для кредитов от 300 000 рублей на срок от 10 месяцев: по заявкам, оформленным с 12 августа по 14 октября этого года, ставка снизится на 1,5 процента, если клиент оплачивает кредит вовремя и не делает досрочных платежей в первые шесть месяцев. Такая математика может существенно снизить вашу переплату. Ну и, конечно, не допускайте долгов, используйте все возможности, чтобы вовремя вносить платежи по кредиту.

ДЕНЬГИ МОГУТ БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ, ЕСЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ВОВРЕМЯ

Любой кредит подразумевает под собой уплату процентов за его пользование, причем проценты начисляются сразу после выдачи кредита. Кредитные карты - приятное исключение из этого правила. Например, у клиента есть возможность не платить проценты за кредитные средства по карте, если он будет возвращать потраченные деньги в течение льготного периода. Величина этого периода в среднем в банках составляет 50-60 дней. С помощью кредитки можно оплачивать товары и услуги, погашать штрафы, делать мгновенные переводы и другое. Долгов по кредитной карте лучше не допускать, так как процент по ней выше, чем по потребительским кредитам. Но все же, если лимит кредитной карты уже исчерпан, можно взять потребительский кредит и им погасить долг по карте. Но это крайний вариант, лучше не допускать просрочек и не плодить кредиты.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕФИНАНСИРОВАНИЕМ

Оно позволяет снизить процентную ставку и соответственно ежемесячный платеж. Условия перекредитования могут отличаться в зависимости от финансовой организации. В одном из крупных банков в начале августа ставка по рефинансированию ипотеки снизилась на 0,6 процентного пункта. Более того, вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков и получить кредит наличными на любые цели на выгодных условиях. Такое объединение нескольких кредитов в один удобно еще тем, что вы платите ежемесячный платеж сразу за все обязательства одним разом в один банк.

РЕСТРУКТУРИЗУЙТЕ КРЕДИТ

По соглашению с банком заемщик может изменить условия кредитного договора. Например, увеличить срок кредита или оформить отсрочку уплаты долга. Такое решение поможет сократить сумму ежемесячного платежа. Если кредит в валюте, можно перевести его в рубли и больше не зависеть от колебаний курса. Делается это, чтобы облегчить выплату долга заемщиками, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

ОФОРМИТЕ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Если финансовая ситуация очень непростая и вы можете подтвердить это документами, обратитесь в банк с просьбой приостановить платежи по кредитному обязательству на срок до 6 месяцев. Для этого нужно будет подать заявление на отсрочку погашения кредита по ФЗ-106.