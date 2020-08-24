Новые послабления в Санкт-Петербурге с сентября 2020 года: в кружки можно, в лагеря – нельзя

Согласно временным правилам Роспотребнадзора, запрещено смешивать учеников из разных классов и разных школ. Фото: Олег ЗОЛОТО

За неделю до начала учебного года власти Санкт-Петербурга все еще продолжают определяться с тем, как он начнется и как будет проходить. Так, согласно новым послаблениям, школьные линейки в Санкт-Петербурге 1 сентября 2020 года будут только для первоклассников и учеников 11 классов. Это обозначено в документе, который вносит очередные поправки в Постановление № 121 – то самое, в соответствии с которым петербуржцы живут уже почти полгода.

ПРАЗДНИК НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Согласно документу, праздник должен пройти вне стен школы – то есть во дворе и на стадионе. Ученикам маски не нужны, а вот родителям, которые придут на праздник – обязательны.

Добавим, ранее шла речь о том, что торжественная часть Дня знаний должна продлиться не более получаса. Кроме того, губернатор Александр Беглов, обращаясь к родителям учеников, попросил их не приходить на праздник всей семьей, достаточно кого-то одного из взрослых. Но законодательно эти условия все же не прописаны.

Школьные линейки в Санкт-Петербурге 1 сентября 2020 года будут только для первоклассников и учеников 11 классов Фото: Олег ЗОЛОТО

СТУДИИ ОТКРОЮТСЯ ПОЗДНЕЕ

Но если о том, что учебный год в школах начнется очно и вовремя, было известно уже как месяц, то дополнительное образование вызывало массу вопросов. Напомним, согласно временным правилам Роспотребнадзора, запрещено смешивать учеников из разных классов и разных школ. Поэтому родители переживали: не отправят ли студии, кружки, секции обратно в дистанционный формат.

Можем успокоить: не отправят. По крайней мере полностью. В новом постановлении сказано, что учреждения дополнительного образования разрешено открыть с 14 сентября.

- Сейчас мы продолжаем работать в дистанционном формате, - рассказала на пресс-конференции в «Интерфаксе» начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Елена Спасская. – А с 14 сентября начнем свою деятельность в очном формате, соблюдая все меры, направленные на профилактику коронавирусной инфекции.

Торжественная часть Дня знаний должна продлиться не более получаса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более того, по словам Елены Спасской, группы даже не придется делить на части, если, конечно, помещение позволяет распределить количество занимающихся детей и при этом сохранить социальную дистанцию.

- По нашим методическим рекомендациям группы первого года обучения – это не больше 15 человек, далее – 13 и 10 ребятишек, - говорит чиновница. – Если нормы позволяют, то группы не будут сокращаться.

Там, где группы больше или же небольшие помещения подумывают об очно-заочном формате. Родители рассказывают, что им уже предлагали подобные варианты: например, на одном из двух занятий в неделю присутствует половина группы, вторая подключается дистанционно. На втором занятии меняются местами.

Кроме того, во всех дворцах творчества и прочих учреждениях дополнительного образования сейчас решают вопрос: как организовать зону ожидания для родителей. Это касается в первую очередь общегородских секций, куда съезжаются ребята со всего города.

- Понятно, что, если ребенок едет к нам на Фонтанку из Купчино, конечно, кто-то его сопровождает, - говорит директор Дворца творчества юных (Аничкова дворца) Мария Катунова. – Это родители, а чаще бабушки. Мы продумываем варианты комфортабельного размещения сопровождающих.

Учреждения дополнительного образования разрешено открыть с 14 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВЕРНУЛИ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Еще одно важное послабление касается юных спортсменов, у которых потенциально срывались все соревнования, а, значит, под угрозой оказывались разряды и прочие важные спортивные вещи.

- Снимается запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план, при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ, - рассказали в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Официальные физкультурные и спортивные мероприятия теперь проводить можно. Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЭТО ОСТАЛОСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ

- Детские лагеря на территории Санкт-Петербурга пропустят осеннюю смену. Их деятельность запрещена до 1 ноября. Сертификаты тоже оформлять не будут.

- Посещать общественные места, магазины, ездить в транспорте можно только в масках. Требование продлено до 20 сентября. До этого же числа сохраняются все рекомендации о социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты на улице.

- До 20 сентября 2020 года запрещены досуговые, торжественные и спортивные мероприятия, экскурсии за некоторыми исключениями. Кинотеатры и фуд-корты по-прежнему останутся закрытыми.

- Приостановлено бронирование в пансионатах, домах отдыха, санаториях и так далее. Тоже до 20 сентября.