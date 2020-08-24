Мать подала иск к Смольному, умоляя купить маленькому сыну лекарство за 2 млн долларов

Петербурженка пытается через суд вылечить спинальную мышечную атрофию двухлетнего сына Фото: vk.com/konstantinsmailic

Петербурженка Светлана просит от Смольного купить маленькому сыну лекарство за 2 млн долларов. Спасительный препарат называется Zolgensma, он способен вылечить спинальную мышечную атрофию. По показаниям врачей, его необходимо ввести в пациента всего лишь один раз, но важно успеть до исполнения двух лет. Поскольку сыну Светланы уже 2 сентября будет два годика, она решила без промедлений просить лекарство через суд.

Любящие родители объявили сбор пожертвований на покупку лекарства и дополнительно пошли в суд. Фото: vk.com/konstantinsmailic

- Женщина ссылается на консилиумы, проведенные в феврале и апреля 2020 года в детской горбольнице Святой Ольги и НМИЦ имени Алмазова соответственно. Врачи этих медучреждений рекомендовали ребенку препарат Zolgensma, одна инъекция которого стоит больше 1 млн долларов. Для эффективности лечения ввести лекарство нужно в возрасте до двух лет, - передает детали иска объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напуганная мать подала заявление в суд 18 августа и требует вынести решение немедленно. В иске женщина просит обязать комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга организовать срочную закупку лекарства.

- Суд в качестве третьего лица привлек городской комитет финансов. Извещения и запросы всем сторонам вручены. Процессуальные требования выполнены судом в полном объеме. Пока что объявлен перерыв до 9 утра 26 августа, - добавляют в пресс-службе судов.

Пока что Костя не может ходить самостоятельно, но верит в волшебника, который это исправит. Фото: vk.com/semah

Родители мальчика создали во "Вконтакте" группу "Костя, будь здоров", в которой каждый желающий может перечислить им деньги на лечение ребенка. По словам отца и матери, на укол нужно собрать ровно 160 млн рублей. Пока что всем миром удалось накопить чуть больше 9,3 млн рублей.

- Конечно, мы не можем сказать, больно ли Костику и насколько. Каково это не знать, например, что твои ноги не идут, а спина без поддержки не держится? Мы не знаем, мы просто помогаем ему выбраться из этого! - гласит подпись к одной из публикаций.

Напомним, в минувшем феврале трехмесячной малышке из Санкт-Петербурга подарили 29 миллионов рублей на спасительный укол похожего препарата. Родители ребенка поняли, что с госзакупкой только потеряют ценное время и обратились в благотворительный фонд.