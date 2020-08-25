Динамо - Зенит 26 августа 2020: Прогноз на матч 4 тура чемпионата России по футболу

В прошлый раз команды встречались в декабре в Санкт-Петербурге Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Гостевую серию в столице «Зенит» начнет с одним из исторически принципиальнейших соперников – московским «Динамо». Встреча состоится 26 августа в 20:45 на стадионе «ВТБ Арена».

«КП» проанализировала прогнозы на «дерби двух столиц».

К игре команды подходят с таким раскладом в турнирной таблице. «Зенит»: четыре игры – четыре победы, безоговорочное первое место. «Динамо» из этих же четырех матчей два выиграло, один проиграло, еще один сыграло вничью. В итоге 7 очков и пятое место (наравне с «Локомотивом» и «Ахматом»).

Понятно, что «Зенит» в этой встрече абсолютный лидер. Сине-бело-голубые технично расправляются со всеми соперниками, не разбирая – сильные они или послабее. Но и у «Динамо» хватит сил огрызнуться. Воодушевляет близкая перспектива еврокубков, в которые москвичи (ирония судьбы) попали благодаря победе «Зенита» над «Химками» в Кубке России. К тому же надо реабилитироваться за матч в Туле, который динамовцы откровенно провалили.

В этом сезоне москвичи хорошо ходят в атаки. А у петербургского клуба периодически страдает оборона. Это было видно и по матчу с Тамбовом, где, выигрывая с разгромным счетом, зенитовцы в итоге все же пропустили совсем необязательный гол.

При этом зенитовцы все матчи после коронавирусной паузы играют практически одним и тем же составом, с небольшими вариациями, чтобы дать игрокам «точечно» отдохнуть. Кроме того, хотя Сергей Семак и говорит всегда, что команда настраивается только на ближайшую игру, все равно придется держать в уме и следующий матч: тоже в Москве, и с гораздо более на данный момент серьезным противником – «Локомотивом». Поэтому, расклад вроде бы и ясен, но сюрпризы могут быть всегда – это же футбол!

История встреч

В российском чемпионате команды встречались 48 раз. 24 из них победа оставалась за «Зенитом». 10 раз побеждало «Динамо», остальные игры заканчивались вничью. Последний раз москвичи побеждали в первом круге сезона 2018/19.

Интересный факт: большинство встреч «Зенита» и «Динамо» заканчивались сухими победами. Мяч на протяжении матча залетал в ворота только одной из команд.

Прогноз на матч «Динамо» - «Зенит» 26 августа 2020

Букмекеры единодушно дают на победу «Зенита» коэффициент не больше 1,9. В ничью верят больше, чем в успех «Динамо»: на равный счет коэффициент 3,5, на триумф москвичей – от 4,25 до 4,8.