Шоумен Барецкий рассказал, из-за чего подрался с Кабановым из «Корней»

Потасовкой в зале бара конфликт не ограничился: «потом еще на улице кулаками махали» Фото: Скриншот с видео

Самый известный «похоронщик» Петербурга, любитель рвать пивные банки зубами, турбошансонье Стас Барецкий рассказал, что стало причиной драки с Алексеем Кабановым из группы «Корни». Артисты схлестнулись в неравном бою под песню «Мама нас разлучает» в ночь на 23 августа.

Драка развернулась в одном из баров Мытищ. Любопытно, что именно в тот вечер сетевой бар праздновал свое открытие. Но сам Барецкий уверяет, что это не пиар-акция: дрались по-настоящему, – и в доказательство прилагает видеозапись.

– Мы сидели нормально, че-то разговаривали: я так-то к Алексею проблем не имею. Потом я, типа, начал бычить. Выпивший был, если честно, – рассказывает Стас Барецкий. – Говорю, типа, ваша «Фабрика» – говно, все вы лохи, попса – дерьмо. Надо, говорю, нормальные песни петь: шансон, блатняк. На фоне этого конфликт и произошел: я его по роже – он меня по роже. Чисто пьяная разборка. Хотя он-то как раз трезвый был.

Чуть позже Стас Барецкий в разговоре с «Комсомолкой» «вспомнил», что драка разгорелась из-за девушки.

– Там, короче, сидела певица модная, Клава Кока, – рассказывает артист. – Я стал к ней подкатывать, хватать ее, хотел потанцевать. И этот тоже стал к ней подкатывать. Из-за этого мы и зарамсили (поссорились. – Прим. ред.).

Кстати, в соцсетях Барецкий изложил третью версию произошедшего. Драка, по его словам, произошла из-за того, что Кабанов отказался участвовать в продолжении «Фабрики звезд», продюсировать которую возьмется сам турбошансонье.

– Барецкий, как всегда, в своем репертуаре, – поделился в сети Алексей Кабанов, попутно называя оппонента «огрессивным». – Но не на того напал!

По словам Барецкого, потасовкой в зале бара конфликт не ограничился: «потом еще на улице разбирались, кулаками махали».

– Кто победил в драке, я, если честно, не помню, – добавил он. – Но думаю, что я.

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