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Кто такой Андрей Мостовой, получивший вызов в сборную России на матчи Лиги Наций

"Комсомолка" рассказывает про молодого футболиста "Зенита" Андрея Мостового, получившего вызов в сборную России на матчи Лиги Наций
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Кто такой Андрей Мостовой, которого вызвали в сборную России по футболу

Кто такой Андрей Мостовой, которого вызвали в сборную России по футболу

Фото: ФК "Зенит"

Полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового вызвали в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций. Серия игр УЕФА 2020/21 начнется 3 сентября 2020 года. В состав российской сборной уже входят звезды "сине-бело-голубых": Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Артем Дзюба. "КП-Петербург" решила подробно рассказать, кто такой Андрей Мостовой, получивший вызов в сборную России на матчи Лиги Наций.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Андрей Мостовой родился в Омске, но в раннем возрасте переехал в Москве, где начал играть в футбол в школе ЦСКА, позже - "Локомотива". Взрослую карьеру футболист начал с команды "Долгопрудный", сыграв 10 матчей и забив 2 гола. С 2016 по 2018 года играл за "Химки", после чего в феврале 2019 года перешел в петербургский "Зенит" в составе которого в 22 года стал обладателем Суперкубка России 2020.

Молодому футболисту только 22 года, но он уже стал обладателем Суперкубка России

Молодому футболисту только 22 года, но он уже стал обладателем Суперкубка России

Фото: ФК "Зенит"

"ЗЕНИТ"

Поначалу молодой футболист играл в "Зените-2", в первенстве ФНЛ в 13 играх забил пять мячей. Летние «Газпром» - тренировочные сборы провел с основным составом "сине-бело-голубых", после чего перешел в «Сочи» на правах аренды.

Дебют полузащитника Мостового в основном составе "Зенита" состоялся 7 августа 2020 года в матче против "Локомотива" - он вышел на 81-й минуте, заменив Артема Дзюбу.

- Приятно очень. В такую игру, когда команда ведет со счетом 3:0, входить легче всего. Поэтому без проблем вошел. Хорошо, что помог результативным действием. Очень рад этому, - поделился впечатлениями от первой игры футболист.

На данный момент Мостовой уже внесен в список 26 игроков сборной России, которые должны будут готовиться под руководством тренера Станислава Черчесова к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией.

ФК Зенит

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