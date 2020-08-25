Кто такой Андрей Мостовой, которого вызвали в сборную России по футболу Фото: ФК "Зенит"

Полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового вызвали в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций. Серия игр УЕФА 2020/21 начнется 3 сентября 2020 года. В состав российской сборной уже входят звезды "сине-бело-голубых": Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Артем Дзюба. "КП-Петербург" решила подробно рассказать, кто такой Андрей Мостовой, получивший вызов в сборную России на матчи Лиги Наций.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Андрей Мостовой родился в Омске, но в раннем возрасте переехал в Москве, где начал играть в футбол в школе ЦСКА, позже - "Локомотива". Взрослую карьеру футболист начал с команды "Долгопрудный", сыграв 10 матчей и забив 2 гола. С 2016 по 2018 года играл за "Химки", после чего в феврале 2019 года перешел в петербургский "Зенит" в составе которого в 22 года стал обладателем Суперкубка России 2020.

Молодому футболисту только 22 года, но он уже стал обладателем Суперкубка России Фото: ФК "Зенит"

"ЗЕНИТ"

Поначалу молодой футболист играл в "Зените-2", в первенстве ФНЛ в 13 играх забил пять мячей. Летние «Газпром» - тренировочные сборы провел с основным составом "сине-бело-голубых", после чего перешел в «Сочи» на правах аренды.

Дебют полузащитника Мостового в основном составе "Зенита" состоялся 7 августа 2020 года в матче против "Локомотива" - он вышел на 81-й минуте, заменив Артема Дзюбу.

- Приятно очень. В такую игру, когда команда ведет со счетом 3:0, входить легче всего. Поэтому без проблем вошел. Хорошо, что помог результативным действием. Очень рад этому, - поделился впечатлениями от первой игры футболист.

На данный момент Мостовой уже внесен в список 26 игроков сборной России, которые должны будут готовиться под руководством тренера Станислава Черчесова к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией.